El regreso del gusano barrenador a EU no pone en riego los alimentos, según la secretaria de Agricultura

El brote de gusanos barrenadores no supone una amenaza para el suministro de alimentos, según el secretario de Agricultura. (AP Foto/Isabel Mateos)

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, intentó tranquilizar a los senadores el miércoles, asegurándoles que el reciente brote de gusano barrenador está bajo control y no representa una amenaza para el suministro de alimentos del país.

“Durante la última semana y media, el USDA ha confirmado seis casos de la mosca barrenadora del Nuevo Mundo en Estados Unidos, todos menos uno en el sur de Texas”, declaró Rollins ante el Comité de Agricultura del Senado. “Sabemos que este hecho representa una seria amenaza, pero no nos tomó por sorpresa”.

Rollins añadió que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha invertido una cantidad considerable de dinero para combatir el resurgimiento del gusano barrenador. “Desde que asumimos el cargo en enero de 2025, se han invertido y destinado más de mil o mil 300 millones de dólares para luchar contra el gusano barrenador del Nuevo Mundo”, afirmó.

Una reciente infección detectada en un perro en Nuevo México se suma a los casos más recientes que generan preocupación por la creciente amenaza del gusano barrenador.

Gusano barrenador surgió por primera vez en EU en 2017

Esta plaga ha resurgido en Estados Unidos en las últimas semanas, tras haber sido erradicada a principios de 2017, según el USDA. Puede propagarse rápidamente y matar al ganado en cuestión de días.

El senador John Boozman (republicano por Arkansas), presidente del comité de agricultura, dijo tener confianza en la capacidad del USDA para manejar la crisis.

“Ya hemos erradicado con éxito la mosca barrenadora del Nuevo Mundo, y confío en que podremos hacerlo de nuevo”, afirmó. “Contamos con usted y su equipo del USDA para que sigan liderando este esfuerzo y salvaguardando la salud y la seguridad del ganado estadounidense”.

Rollins detalló algunas de las medidas adoptadas por el departamento. «Establecimos una zona de circulación de 20 kilómetros y aceleramos la liberación selectiva de moscas estériles en las áreas afectadas», dijo. «Hemos aumentado la captura de moscas a lo largo de la frontera y estamos intensificando la vigilancia».

El senador Ben Ray Luján (demócrata por Nuevo México) presionó a Rollins sobre la dedicación del USDA para erradicar la plaga sin importar dónde aparezca, especialmente después de que Nuevo México encontrara recientemente un nuevo caso de gusano barrenador.

“¿Podrían comprometerse a que, dondequiera que veamos a este maldito gusano, esos estados tendrán prioridad?”, preguntó.

“Absolutamente”, respondió Rollins. “El presidente ha sido claro. Este es un asunto que trasciende las diferencias partidistas. Tenemos que proteger nuestra industria ganadera”.