El gas y la inversión que viene

Es un hecho que el país en muchos frentes requiere –más bien le urge– modernizarse, y no hay dinero que alcance para ello. Se requiere planeación, inversión e interés en hacer los cambios, y en el sector energético los pendientes son muchos.

Luz Elena González (Especial)

Si bien, en la discusión energética se habla siempre de producción, reservas y dependencia de importaciones, se nos olvida que el 94 por ciento de los 8 mil 741 kilómetros de gasoductos estatales operados por CENAGAS tiene más de 45 años.

El dato, incluido en el PLADESHi 2025-2039 y retomado por Héctor Usla, no es sólo un problema de infraestructura; es una cuenta de inversión que tarde o temprano tendrá que pagarse.

México pretende llevar la producción nacional de gas natural a unos 5 mil millones de pies cúbicos diarios en 2030 y contempla hasta 6 mil 658 millones en 2038. Pero alcanzar esas metas requiere mucho más que sacar gas del subsuelo, porque se requiere tener la capacidad de transporte, almacenamiento, interconexión y, sobre todo, una red con condiciones para sostener mayor demanda industrial y eléctrica y agregaría tener todos los papeles en orden. Ya ven lo que pasó con la “planta ilegal” que todo indica será el gran error de la FGR, pero bueno, es otra historia.

La propia Secretaría de Energía a cargo de Luz Elena González, reconoce la necesidad de rehabilitar y modernizar el Sistema Nacional de Gasoductos y es donde hay un gran tema pendiente porque es realmente una de las pruebas financieras más importante, porque se tiene que determinar cuánto capital público puede destinarse, cuánto puede movilizarse mediante esquemas de participación privada y cómo estructurar proyectos que tengan certidumbre regulatoria y flujos suficientes para justificar inversiones de largo plazo.

Para González Escobar, secretaria de Energía, y Cuitláhuac García Jiménez, director general del CENAGAS, el desafío será pasar del diagnóstico a una cartera de proyectos con prioridades, calendarios y fuentes de financiamiento claras, y sobre todo a la acción rápida, ya que por un lado, eso ayudaría a activar la economía y por el otro lado, tener una red de 45 años no se pone al día con mantenimiento menor: requiere de manera urgente capital, planeación y capacidad de ejecución y en esa materia falta aún camino por recorrer.

Línea 3: la coinversión pasa la primera prueba

La renovación de la Línea 3 del Metro tiene un componente financiero que resulta más relevante que el propio fallo: es uno de los primeros proyectos que aterriza el esquema de coinversión público-privada impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum para ampliar la capacidad de inversión en infraestructura.

Juan Pablo de Botton (Especial)

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, ha explicado que el modelo busca reducir el costo financiero y evitar que la Ciudad tenga que fondear por sí sola una obra de esta magnitud y será está línea, si todo sale como se tiene previsto, la primera que vea la luz de este esquema.

De los 11 interesados, sólo dos presentaron oferta: Mota-Engil México e ICA Constructora. La propuesta ganadora, encabezada por José Miguel Bejos, obtuvo 88.05 puntos técnicos, 100 económicos y 90.44 finales, además de ser la única que cumplió integralmente con los requisitos.

El dato que deberá revisar con lupa De Botton es el económico: 25 mil 180.4 millones de pesos acumulados por disponibilidad y operación, 43 por ciento menos que la propuesta de ICA. No es un pago inmediato, sino un componente de un contrato de largo plazo. La diferencia estará en la estructura: plazo, pagos, indicadores de disponibilidad, riesgos, penalizaciones y obligaciones presupuestarias

La Línea 3, se prevé tenga 45 trenes nuevos, vías, sistemas eléctricos, señalización y estaciones renovadas, y será también la primera gran prueba financiera del modelo, pero no hay que olvidar que el fallo no constituye todavía un compromiso financiero definitivo. Falta la evaluación económico-financiera, inscripción en la cartera de proyectos y las autorizaciones correspondientes.

El Congreso capitalino conocerá el esquema con el Paquete Económico 2027. Ya veremos si avanza.

Sostenibilidad, el impulso de las empresas

Hace unos años, hablar de estos temas era complicado ya que parecía más del área de fundación y tareas sociales, pero hoy la sostenibilidad dejó de ser un tema exclusivo de los reportes corporativos y las empresas empiezan a pensar en costos, innovación, consumo y, cada vez más, en la forma de competir por clientes con ese enfoque.

Ese es uno de los puntos que pondrá sobre la mesa hoy el “Micrófono Sustentable”, reconocimiento de Ideas de Negocios para empresas como Grupo Bimbo, Coca-Cola de México, Danone, Henkel, Mercado Libre, Merck, Nestlé, Novartis, Unilever y Philip Morris.

Mar Prian (Especial)

Entre los directivos reconocidos están Mar Prian, directora sénior de Sostenibilidad para Latinoamérica de The Coca-Cola Company; Cynthia Ríos, directora de Asuntos Corporativos para Henkel en Latinoamérica; Regina Montes, directora de Operaciones de Unilever México; Carlos Becerra, gerente de Creación de Valor Compartido y Sustentabilidad de Nestlé México; Alehira Orozco, directora de Relaciones con el Gobierno de Mercado Libre, y Emilio Aguilar, vicepresidente Legal y de Asuntos Corporativos de Danone. También recibirá una mención especial Andrea Solano, de la Secretaría de Economía.

El dato de Kantar explica por qué el tema gana espacio: los eco-consumidores representan 15 por ciento de la población urbana y podrían llegar a 45 por ciento en 2030. Para las empresas, la sostenibilidad ya no es sólo reputación. Es mercado, costos y, sobre todo, competitividad y quién no esté ahí, ya está perdiendo.

Pymes en Acapulco

Elfid Torres (Especial)

Scotiabank México que lleva Pablo Elek, está por sumarse a Acapulco Inspira, iniciativa de FUNDES que tiene al frente a Elfid Torres que durante 12 meses acompañará a micro y pequeños negocios turísticos con capacitación financiera y climática, diagnósticos y planes de recuperación.

Los números explican el reto: 243 unidades económicas ya participaron, 90 por ciento concluyó su plan financiero y 42.1 por ciento logró reducir deuda. Pero hay un foco rojo: ninguno tenía seguros contra eventos climáticos.

Para Scotiabank, el reto también es negocio: atiende a más de mil clientes Pyme en Guerrero, con una cartera cercana a 300 millones de pesos, y unos 300 en Acapulco. En turismo, recuperarse también significa aprender a prevenir, Otis sigue vigente, y hoy con el huracán Polo categoría 5 acechando, son temas que deben estar presentes.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.