T-MEC e inversiones: cambio de reglas

Depende con el cristal o la secretaría que se vea, las pláticas para la revisión del T-MEC pueden ir a paso seguro o muy lentas, por lo pronto, el aplazamiento de la cuarta ronda inicialmente prevista para esta semana, nuevamente pone en un periodo de incertidumbre sobre qué pasará con el acuerdo, aun y cuando los inversionistas y mercados han ido descontando este proceso.

Marcelo Ebrard (Ilustración de Lorena Martínez)

Hasta ahora se prevé que pueda ser a finales de este mes el nuevo encuentro entre México y Estados Unidos, aunque a decir del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, las conversaciones nunca se han cerrado, por el contrario la comunicación es constante y fluida, aunque no sean los encuentros “oficiales” y han estado al pie del cañón platicando constantemente.

Aun con todo este panorama, se sigue hablando del como una de las grandes oportunidades para atraer inversión a México, pero al estar concentrados en la revisión, se está dejando de lado que en los principales foros financieros internacionales la conversación ya está en otro nivel.

En el Qatar Economic Forum, celebrado ayer en Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, empresarios y banqueros como Jane Fraser, Ceo de Citi; David Solomon, de Goldman Sachs, y Marc Rowan, de Apollo, analizaron un entorno donde crecimiento, capital y riesgo están cada vez más determinados por factores geopolíticos; las mesas de diálogo fueron interesantes, porque ya la discusión sobre inversión requiere otra visión no sólo asociada a los acuerdos comerciales.

Y es que, todos tienen claro que la competencia por capital dejó de ser exclusivamente una cuestión de costos laborales o cercanía con Estados Unidos, que es uno de nuestras principales fortalezas y es porque temas como energía, infraestructura, disponibilidad de financiamiento, certidumbre regulatoria, seguridad de las cadenas de suministro y condiciones comerciales ya pesan cada vez más en las decisiones de los grandes fondos y corporativos y ahí nuestro país, tiene aún mucha tarea pendiente.

Qatar es un ejemplo de cómo los recursos financieros pueden utilizarse para construir una plataforma internacional de inversión y diversificación económica, si bien muchos fondos de ese país, están volteando los ojos a México e invirtiendo en diversas industrias, como es la financiera, hay mucho que aprender a otros modelos de negocios.

México tiene activos distintos, pero igualmente relevantes: integración productiva con Estados Unidos, una amplia base manufacturera, tratados comerciales y un mercado interno de gran tamaño y es parte del atractivo. Ahí Citi, por ejemplo, conoce bien el mercado, porque decidió mantener una estrategia enfocada en clientes corporativos, mercados de capital e infraestructura, sectores directamente vinculados con los flujos de inversión que puede generar la integración norteamericana.

Por eso, dado todas las trabas que se vive cada día en la discusión del T-MEC, no se debe olvidar ni mucho menos no deberían quedarse las conversaciones sólo en aranceles, reglas de origen o déficit comercial, sino en atraer más capital internacional y ahí la certidumbre, como lo ha dicho la American Chamber of Commerce (AmCham) que lleva Oscar del Cueto o la presidencia de la International Chamber of Commerce México (ICC México) con Alberto Espinosa al frente, es fundamental para permanecer dentro del mapa de las decisiones de inversión y en esa materia, de certidumbre jurídica hay lagunas importantes, que ojalá el Gobierno Federal también se enfoque.

Farmacéuticas brasileñas en México

Este lunes llegan a México asociaciones farmacéuticas brasileñas en una misión empresarial que será muy interesante, dado los temas regulatorios, de negocios y de reciprocidad entre ambos países. No se trata de una visita protocolaria, porque vienen ABIFINA, ABIQUIFI, FarmaBrasil, ALANAC y ABIMO. Todas trabajan en los principios activos y la química fina hasta en los medicamentos terminados, biotecnología y dispositivos médicos.

Alexandre Padilha (Ilustración de Lorena Martínez)

También nos dicen que llegarán fabricantes brasileños que buscan avanzar en una estrategia industrial y es que la comitiva está encabezada por el ministro de Salud brasileño, Alexandre Padilha, que sostendrá encuentros con Cofepris de Víctor Hugo Borja, Birmex de Carlos Ulloa y altos funcionarios mexicanos.

El objetivo es claro: negocios, inversiones y acceso al mercado, ya que no hay que olvidar que el gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Salud que encabeza David Kershenobich, publicó el pasado 2 de septiembre los lineamientos que permiten a Cofepris utilizar una vía regulatoria abreviada para medicamentos previamente evaluados por ANVISA, que es la autoridad sanitaria federal de Brasil.

El mecanismo reconoce como equivalentes requisitos, pruebas y procedimientos realizados en Brasil, lo que suena muy positivo para el vecino país, ya que les abren la puerta por completo.

Sin embargo, a los representantes de la industria farmacéutica nacional sorprende por que mientras el Plan México de Marcelo Ebrard coloca a la industria farmacéutica nacional como sector estratégico y habla de fortalecer producción, medicamentos, vacunas y biotecnología fabricados en el país, ahora resulta que Brasil obtiene una apertura regulatoria total para entrar al mercado mexicano.

Se espera que haya reciprocidad, y las empresas mexicanas han preguntado al gobierno de nuestro país cuando publicará el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva un mecanismo igual para competir en las misma condiciones y garantizar acceso efectivo para inversión y productos mexicanos con nuestros amigos brasileños.

Revolut mete presión

Llegó con 167 millones de dólares de inversión y, ocho meses después de arrancar como banco, ya presume un millón de clientes, con lo cual queda claro que al menos en este inicio, Revolut no vino a México a tocar la puerta, sino a competir con la banca mexicana.

Juan Guerra (Ilustración de Lorena Martínez)

Hay que decirlo, nada mal para una institución que construyó su operación desde cero y no llegó con una cartera comprada bajo el brazo, y que además tuvo un largo proceso para obtener la licencia bancaria. No fue un camino fácil el que llevó Juan Guerra, CEO de Revolut Bank México, que ahora tiene motivos para presumir el despegue.

Eso sí, con un millón de cuentas registradas se ve un panorama alentador para el banco, aunque el verdadero triunfo será convertirlas en clientes activos, con ahorro, tarjeta, crédito y transacciones y un abanico de servicios operando, y lo más importante quedarse con el cliente y bancarizar a nuevos, por lo pronto, todo indica que van por buen camino.

Grupo Bimbo sigue avanzando

Daniel Servitje (Ilustración de Lorena Martínez)

Con Daniel Servitje al frente, Grupo Bimbo sigue avanzando en diversos indicadores financieros y ahora fue incluido por tercera ocasión en las World’s Best Companies 2026, ubicándose en la posición 560 entre las mil empresas seleccionadas a nivel global.

En el ámbito financiero, Grupo Bimbo reportó al cierre de 2025 incrementos de 4.6% por ciento en ventas netas y 7.2 por ciento en UAFIDA Ajustada y uno de los datos más importantes es que ya el 100 por ciento de su portafolio de consumo diario está libre de colorantes artificiales y 99 por ciento de saborizantes artificiales.

A lo que hay que sumarle el trabajo en temas ambientales que viene realizando, ya que la totalidad de la electricidad consumida durante el año provino de fuentes renovables, y más de 500 mil hectáreas fueron cultivadas bajo prácticas de agricultura regenerativa, además que 99 por ciento de sus empaques cumplió con estándares de reciclabilidad y sigue avanzando en esos cambios.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.