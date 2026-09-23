Sheinbaum, ‘preocupada’ por caída de nacimientos en México: ‘Hay que analizar qué está pasando’

El envejecimiento de la población de México preocupó a la presidenta Claudia Sheinbaum, en especial la caída de la tasa de reemplazo de la población en apenas cinco años.

Los resultados de la Encuesta Intercensal del Inegi mostraron que la tasa de fecundidad pasó de 1.9 en 2019 a 1.2 en 2024, cuando la llamada tasa de reemplazo, es decir, el promedio de hijos necesarios en cada país para relevar a la siguiente generación, es de 2.1.

“Hay que analizar qué está pasando y ya ver qué hacemos como país en torno a este crecimiento de la población”, dijo en la ‘mañanera’ de este miércoles 23 de septiembre.

El problema es todavía más grave en la Ciudad de México, donde la tasa de fecundidad no llega ni siquiera a 1, al quedarse en 0.8.

Otros estados con bajas tasas de fecundidad son Baja California, con 1, y el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán con 1.1.

Cuestionada sobre si el Gobierno tomára acciones para fomentar que los mexicanos tengan más hijos, Claudia Sheinbaum llamó primero a analizar el problema y no tomar acciones apresuradas.

“Hay gobiernos que dan recursos por tener hijos y no necesariamente han tenido resultados, o campañas que no han tenido resultados (...) Muchas veces, las mujeres trabajamos y decidimos tener hijos más grandes”, agregó.

¿Por qué es grave para la economía que los mexicanos tengan menos hijos?

De acuerdo con la Encuesta Intercensal del Inegi, en México viven 130.91 millones de personas. Enrique Quintana, director general editorial de El Financiero, advirtió que el resultado quedó por debajo de la proyección del Consejo Nacional de Población, que era de 133.4 millones de mexicanos.

“El faltante importa porque sobre esas proyecciones se planea casi todo: pensiones, infraestructura de salud, matrícula escolar y hasta las estimaciones del PIB potencial”, mencionó en su columna México llegó antes a su futuro demográfico.

Enrique Quintana señaló también que la Encuesta Intercensal del Inegi también mostró que el bono demográfico (cuando la población en edad de trabajar crece más rápido que la dependiente) se está ‘agotando’ por menos nacimientos y porque la población joven se va de México.

“En el quinquenio emigraron 1.26 millones de personas, 57 por ciento más que en el periodo anterior, y 71 por ciento tenía entre 15 y 34 años; siete de cada diez fueron hombres. Alrededor de 900 mil integrantes del núcleo productivo salieron del país. El bono no solo se acorta: una parte se exporta”, dijo.