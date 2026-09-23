Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 23 de septiembre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 23 de septiembre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre las afirmaciones de su homólogo de EU, Donald Trump, quien acusó a México de ser el “epicentro del narcotráfico”.

Durante su discurso en la ONU, Trump exigió al Gobierno de Claudia Sheinbaum ‘recuperar el control’ del territorio ante los cárteles de la droga.

Además, advirtió a Latinoamérica que usará su “poderío militar” para proteger los intereses de Estados Unidos.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 23 de septiembre?

La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana