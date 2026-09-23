Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 23 de septiembre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 23 de septiembre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre las afirmaciones de su homólogo de EU, Donald Trump, quien acusó a México de ser el “epicentro del narcotráfico”.
Durante su discurso en la ONU, Trump exigió al Gobierno de Claudia Sheinbaum ‘recuperar el control’ del territorio ante los cárteles de la droga.
Además, advirtió a Latinoamérica que usará su “poderío militar” para proteger los intereses de Estados Unidos.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 23 de septiembre?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- La presidenta Sheinbaum hizo un llamado a la población a mantenerse atenta de las actualizaciones de las autoridades sobre el huracán Polo, en particular los estados de Jalisco, Colima y Michoacán, por donde pasará en las próximas horas.
- Sheinbaum informó que autoridades sanitarias están investigando la muerte de cinco bebés en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del IMSS en Durango. Aseguró que Zoé Robledo atiende el asunto.
- Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, confirmó que la dependencia que encabeza no tiene investigaciones abiertas por el caso de huachicol fiscal, pero no por falta de denuncias.
- Buenrostro informó que en lo que va de la creación de la dependencia se han ahorrado al menos 83.8 mil millones de pesos.
- En la conferencia matutina anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que a partir de noviembre quedará prohibido el uso de celulares en las primarias y secundarias.
- Además, la mandataria hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que explicara el supuesto decomiso de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato.