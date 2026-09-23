Histórica investigación antimonopolio contra prácticas futboleras

La investigación que ha iniciado la Comisión Nacional Antimonopolios (antigua Cofece), por la supresión del “ascenso-descenso” entre la Liga MX y la llamada “liga de expansión”, por muchos motivos adquiere la dimensión de “histórica”. En sí mismo, este expediente representa para la relativamente joven CNA una importante prueba de fuego de su relevancia y capacidad para hacer cumplir las reglas de competencia económica en el país.

Los motivos de la Liga MX y la Femexfut tienen sustento inmediato en la preservación económica de las inversiones que acompañan a cualquier equipo profesional de futbol. El arrastre y potencial económico de una franquicia en la máxima categoría puede alcanzar precios superiores a 50 mdd, que evidentemente disminuyen radicalmente su valor al cruzar la frontera hacia una categoría inferior. Razones para suprimir el ascenso de equipos de la categoría inferior son múltiples, pero las más utilizadas apuntan a la falta de la necesaria infraestructura en los equipos “chicos” como para albergar futbol de primera división.

Lo cierto es que, en este como en otros temas, la Femexfut se comporta como la “dueña” del futbol mexicano, dictando reglas, políticas y resoluciones en todo y para todos, concentrando en su esfera de atribuciones las propias del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Como asociación civil de particulares, es claro que en lo privado los integrantes de la organización pueden definir una serie de reglas y estatutos que sólo a ellos competen en esa dimensión. Sin embargo, el futbol soccer ha adquirido una dimensión social que claramente desborda la esfera de sus operadores. La sociedad tiene intereses particulares en lo que este deporte aporta en términos de tejido social, motivación deportiva, esparcimiento y hasta integración nacional.

Bajo estas premisas, la investigación que sigue la CNA tendrá enormes repercusiones. No se trata sólo de calificar como legal o ilegal la práctica consistente en suprimir el ascenso a los equipos de la liga de expansión, sino de definir que el actuar de una organización privada que ejerce poder sustancial en el mercado, suprimiendo la competencia, vulnera principios básicos de quienes participan en ese segmento de mercado y daña a los consumidores. De la investigación que la CNA sigue, deberá definirse si el caso tiene méritos para iniciar el proceso legal en el que las pruebas y los argumentos serán valorados, para llegar a una decisión final. Si esa determinación impone una multa a la Femexfut y a la Liga MX, y los obliga a restablecer el mecanismo de ascenso-descenso en el futbol profesional, la burbuja que los blindaba habrá llegado a su fin.

La resolución de la CNA pudiera ser el punto de partida para erradicar estas prácticas para siempre. Dada la visibilidad del popular deporte, los efectos benéficos de la sentencia desbordarán los límites de esta industria y llegarán a muchas empresas y sectores del país. Este proceso de culturización es el mejor efecto secundario al que pudiéramos aspirar. Si me preguntan si una resolución de este tipo cambiará la forma de operar del futbol mexicano, mi respuesta es que sí, que de fondo la cultura de los tomadores de decisiones se modificará para evitar transgredir la ley, porque a partir de este momento el radar y la sensibilidad de todos serán distintos. Ese es el valor de esta determinación, y el valor mismo de la labor de la autoridad, que es el de incidir en forma directa y decisiva en el comportamiento de los agentes económicos para generar condiciones de piso parejo en el campo de juego.