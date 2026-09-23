Wall Street abre con pérdidas y con cautela tras repunte en precio del petróleo: ¿Cómo opera HOY?

Los mercados de renta variable reflejan una toma de utilidades, en medio de una mayor cautela tras el repunte en los precios del petróleo.

El Nasdaq lidera las pérdidas con 0.87 por ciento, en los 27 mil 8.17 enteros, seguido por el S&P 500 con 0.44 por ciento menos, en las 7 mil 729.55 unidades, mientras que el Dow Jones cede 0.35 por ciento, con 51 mil 683.02 puntos.

Analistas de Grupo Financiero Ve por Más, detallaron que anticipan una jornada donde predomine la cautela entre los inversionistas, ante escasos datos económicos en la sesión. Principalmente, se estará monitoreando la reacción de los precios del petróleo, a la espera de cualquier actualización sobre el conflicto geopolítico en Medio Oriente.

Asimismo, del lado de Europa los retrocesos son de 0.0 por ciento el DAX en Alemania con 25 mil 427.04 enteros, le sigue el IBEX 35 de España con 0.46 por ciento a la baja, en los 19 mil 662.90 puntos, el CAC 40 de Francia cede 0.34 por ciento, en las 8 mil 125.13 unidades, mientras que el FTSE 100 de Londres no presenta cambios y se mantiene en los 10 mil 708.30 enteros.

A nivel local los movimientos son negativos, ya que el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC pierde 0.14 por ciento, en los 64 mil 363.84 puntos, mientras que, por el otro, el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores con 0.22 por ciento menos, ronda en los mil 304.88 enteros.

Por su parte, los crudos marcadores presentan incrementos de 0.82 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 91.28 dólares por barril, y el referencial Brent con 1.92 por ciento más, se sitúa en los 101.18 billetes verdes por unidad.