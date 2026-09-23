¿Lloverá en la CDMX y Edomex este jueves 24 de septiembre? Se prevé cielo nublado y temperaturas frescas

Ante estas condiciones atmosféricas, se recomienda a los habitantes beber suficiente agua para mantenerse hidratados. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en el Valle de México para este jueves 24 de septiembre presentará un cielo mayormente nublado.

Las temperaturas en la Ciudad de México variarán entre los 10.7°C y 24.7°C, mientras que en el Estado de México habrá condiciones diversas. La región se prepara para un día con mañanas frescas y tardes templadas.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex este jueves?

Para la Ciudad de México, el termómetro marcará una mínima de 10.7°C y una máxima de 24.7°C.

El viento soplará a 9 km/h, manteniendo un ambiente fresco en las primeras horas del día. Se recomienda a los habitantes prepararse para estas condiciones que invitan a un día tranquilo.

La ciudad de Toluca, capital del Estado de México, presentará las temperaturas más bajas de la zona, con una mínima de 6.3°C y una máxima de 20.0°C.

El viento será muy ligero, de 3 km/h. El municipio de Toluca reporta actualmente 13.2°C, lo que subraya la necesidad de abrigarse bien.

¿Cómo estarán Naucalpan y Ecatepec el jueves?

En Naucalpan, las temperaturas estarán entre los 10.3°C de mínima y 24.7°C de máxima, con un viento de 9 km/h. El municipio de Naucalpan de Juárez registra actualmente 19.5°C.

Por su parte, Ecatepec tendrá la máxima más alta, alcanzando los 25.7°C, con una mínima de 10.0°C y viento de 9 km/h.

El municipio de Ecatepec de Morelos reporta actualmente 20.2°C. El cielo nublado dominará en todas las ciudades del Valle de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que, aunque el huracán ‘Polo’ impacta otras regiones, su influencia lejana contribuye a la nubosidad en la zona, sin generar lluvias directas para la mayoría.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cuál es el pronóstico extendido para el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 24 de septiembre: Máxima de 25°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 9 km/h.

Viernes 25 de septiembre: Máxima de 24°C, mínima de 10°C, cielo nublado, viento de 9 km/h.

Sábado 26 de septiembre: Máxima de 25°C, mínima de 11°C, medio nublado, viento de 9 km/h.

El pronóstico extendido para la región del Valle de México sugiere una estabilidad en las condiciones climáticas.

Las mañanas seguirán siendo frescas, con mínimas alrededor de los 10°C a 11°C, mientras que las tardes serán templadas, con máximas que no superarán los 25°C. El fin de semana se presenta con cielo medio nublado.

¿Cómo prepararse para el clima en la zona?

Ante estas condiciones atmosféricas, se recomienda a los habitantes beber suficiente agua para mantenerse hidratados.

A pesar del cielo nublado, es prudente usar protector solar, especialmente si se planean actividades al aire libre durante las horas centrales del día, cuando las temperaturas son más altas. La salud es primero.

Para las mañanas frescas, se aconseja vestir ropa en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día. Los conductores deben estar atentos, ya que el cielo nublado podría generar visibilidad reducida en algunos puntos, especialmente en zonas altas del Estado de México. La precaución es clave en todo momento.

¿Dónde consultar alertas y el clima oficial?

Para obtener la información más reciente y precisa sobre el clima y cualquier alerta, se recomienda consultar las fuentes oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las autoridades de Protección Civil de la Ciudad de México y el Estado de México emiten comunicados y actualizaciones de forma constante y confiable.

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