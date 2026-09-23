¿Ernesto Ruffo obtiene prisión domiciliaria? Su hija aclara su situación legal tras suspensión definitiva

Verónica Ruddo, hija del exgobernador de Baja California, detenido desde julio y vinculado al huachicol fiscal. (Cuartoscuro).

Luego de que Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, obtuviera un suspensión definitiva tras ser detenido y llevado al penal de máxima seguridad del Altiplano, su hija, Verónica Ruffo, explicó que todavía no tienen la notificación y por lo tanto no saben qué pasará con su situación legal.

En una entrevista radiofónica, la hija de Ruffo detalló que su padre no sabe sobre esta nueva situación legal y que ella se enteró ayer por la tarde.

“Estamos completamente incomunicados, cuando salimos de visitarlo en el Altiplano nos dan la noticia de la suspensión definitiva, ninguno de nosotros teníamos conocimiento”, aseguró.

Agregó que se ahí se fueron al juzgado segundo que está en Toluca para poder saber si les iban a compartir la notificación de la suspensión, porque sin la notificación se desconoce el alcance de la suspensión.

“No podemos saber si mi papá saldrá o tendrá prisión domiciliaria”, agregó Ruffo. También dijo que debido a la hora, ya no les atendieron en el juzgado, pero que una persona que trabaja ahí les explicó que las notificaciones se envían a partir del día siguiente, de las 9:00 a las 9:30 de la mañana.

“Estamos listos para esperar recibir la notificación y conocer a detalle el alcance de la suspensión”, dijo Verónica Ruffo y explicó que la suspensión no necesariamente significa prisión domiciliaria.

“Mi papá sigue preso bajo especulaciones, están las mismas circunstancias desde el 16 de julio, nunca le entregaron a mi papá una copia de su orden de aprehensión”, finalizó.

¿De qué se le acusa a Ernesto Ruffo?

Según las primeras investigaciones, Ernesto Ruffo Appel estaría vinculado con el megadecomiso realizado por autoridades federales de 15 millones de litros de combustibles en Coahuila, ocurrido el pasado 7 de julio.

Es socio mayoritario de la empresa Ingemar, S.A. de C.V., señalada en las investigaciones por presuntas irregularidades en la importación de combustibles al país.

La vinculación de Ernesto Ruffo Appel con la empresa Ingemar inició en 2021, cuando el empresario José Merino Valdés Cuervo lo incorporó como socio mayoritario.

Ernesto Ruffo nació el 25 de junio de 1952 en San Diego, California. Estudió la licenciatura en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Trabajó en el sector privado, como ejecutivo en la empresa Pesquera Zapata y posteriormente como socio en la firma Aletas y Fibras, en Baja California.

Comenzó a miltarb en el PAN en 1982. Cuatro años más tarde ganó la presidencia municipal de Ensenada y en 1989 logró la gubernatura de Baja California, convirtiéndose en el primer mandatario estatal de oposición en la historia moderna de México.