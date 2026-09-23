Con tortillas hechas a mano y arroz: Así es Teppan Tacos, taquería del luchador ‘El Fantasma’

‘El Fantasma’ optó por abrir su restaurante en pandemia, un momento en el cual se frenaron los eventos en vivo, entre ellos la lucha libre. (Foto: Cuartoscuro/Pexels)

Ir al Centro de la Ciudad de México de compras y pasar por una orden de tacos con un refresco bien frío es un ritual que muchos chilangos siguen. Uno de los lugares que ofrece refugio a los compradores hambrientos es Teppan Tacos, negocio del luchador profesional ‘El Fantasma’.

Para el deportista, abrir su restaurante tuvo un significado mucho más profundo que inaugurar una taquería en la Ciudad de México: fue una forma de conectar con su infancia y regresar al lugar que lo vio crecer, el Mercado de Artesanías y Curiosidades de San Juan.

Una oportunidad que, por extraño que parezca, llegó durante la pandemia por COVID-19 y que años después continúa con el mismo concepto con el que inició: porciones generosas y precios accesibles.

¿Por qué ‘El Fantasma’ abrió una taquería?

‘El Fantasma’ llegó a la Ciudad de México cuando era un niño, tras el fallecimiento de sus padres, para vivir con sus familiares. Fue desde esta época cuando empezó a trabajar en el Mercado de Artesanías y Curiosidades de San Juan con uno de sus tíos.

“Vendía bolsas de tortuga, cocodrilo, iguana, víbora, tiburón… de pieles exóticas”, compartió el luchador en una entrevista para el canal de YouTube de Latin Lover, en donde recordó que llegó a ganar hasta 350 pesos diarios.

Poco después, empezó a combinar su trabajo en el mercado con clases de karate. Ahí fue donde conoció a uno de los hijos del luchador Mano Negra, quien le sugirió que tenía el físico apropiado para ingresar a la lucha libre profesional.

Antes de debutar, ‘El Fantasma’, quien inicialmente quería llamarse Top Secret, entrenó con ‘Villano’ hasta que ‘El Rebelde’ lo llevó al gimnasio de la Arena México, en donde entrenó con Rafael Salamanca.

“Llegábamos a las 10 de la mañana, nos cambiábamos y el profesor decía: ‘Órale, escaleras’. Era como una hora de escaleras (...) luego era lucha olímpica. Nada de lucha libre profesional. Ya pasábamos todos y: ‘Órale, pesas’. Esa era la rutina”, recordó sobre sus entrenamientos.

La taquería de El Fantasma se encuentra en el Mercado de Artesanías y Curiosidades Mexicanas de San Juan. (Foto: Cuartoscuro) (Andrea Murcia Monsivais)

Con el tiempo, aprendió lucha libre profesional y cambió los días de vender en el Mercado de Artesanías y Curiosidades de San Juan por la lucha profesional, deporte que practicó por años hasta que llegó la pandemia por COVID-19.

“Esto nació ahora que se vino la pandemia, porque ya más de un año sin luchar, pues optamos por hacer algo. De la lucha libre ahorita no se vive, no se puede vivir”, comentó en una entrevista con Changarreando.

Con la idea de invertir su dinero para no acabar con sus ahorros, un día pasó por el Mercado de Artesanías y Curiosidades. Era el mismo lugar, pero lucía diferente, ya que había sido remodelado.

“Vine a un evento y pasé a visitarlo, a verlo, y cuál fue mi sorpresa: que lo renovaron. Está precioso y dije: ‘Uy, es uno de mis sueños, me gustaría regresar aquí’”, dijo para el canal de YouTube Imperdible.

“Me entró una nostalgia como no te imaginas”, agregó con el luchador Latin Lover, por lo cual entabló pláticas con las autoridades para pedir un permiso y colocar una taquería en la explanada del recinto.

“Hablé con las autoridades de la delegación y me dieron el espacio. Pusimos un contenedor, lo abrimos y esa es la cocina”, añadió. Fue así como le dio la bienvenida a su taquería.

¿Cómo es Teppan Tacos, taquería de ‘El Fantasma’?

Tal como comentó ‘El Fantasma’, quien además es presidente de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, la taquería está dentro de un contenedor que se adaptó para colocar las parrillas tipo teppan, en donde se preparan las proteínas.

Además de estas, dentro del contenedor están los refrigeradores y estaciones para terminar de hacer las órdenes de los clientes, ya que no solo se venden tacos, también hay hamburguesas, alitas y hasta papas a la francesa.

Dado que dentro solo está la cocina, todas las mesas se encuentran dispuestas en el exterior. El lugar cuenta con una sombrilla para que los clientes puedan comer al aire libre sin preocuparse por los rayos del sol.

La taquería del luchador ofrece un menú con opciones como alitas y papas a la francesa. (Foto: Cuartoscuro) (Andrea Murcia Monsivais)

¿Qué venden en Teppan Tacos? Menú y ubicación

El plato estrella del restaurante de ‘El Fantasma’ son los tacos. La carne de estos se prepara en las parrillas y se monta sobre una tortilla de maíz hecha a mano o de harina, de acuerdo con el gusto del comensal.

Al taco se le pueden añadir puré de papa, nopales, frijoles bayos y una amplia variedad de salsas. Estos complementos no se cobran aparte, ya están incluidos en el costo total de la pieza.

Además de estos, en el menú se pueden encontrar alitas, hamburguesas, hot dogs, alambres y papas a la francesa. La variedad de bebidas para ‘bajar el taco’ también es amplia, ya que se ofrecen desde aguas de sabor hasta micheladas.

El Fantasma suele acudir a su negocio. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

El rango de precios, de acuerdo con el menú más reciente compartido en Google Maps, va de los 25 pesos por el taco de bistec a los 150 pesos por el alambre para dos personas. Algunos de los costos son:

Tacos

Arrachera y campechano: 28 pesos sencillo / 38 pesos con queso.

Bistec, pollo, longaniza y chuleta ahumada: 25 pesos sencillo / 35 pesos con queso.

Alambre: 150 pesos.

Otros

Alitas (piezas): 60 pesos.

Hamburguesa: 60 pesos sencilla / 70 pesos con queso.

Hot dog: 40 pesos sencillo / 50 pesos con queso.

Papas a la francesa: 45 pesos.

Teppan Tacos, el restaurante de ‘El Fantasma’, se encuentra ubicado en Ayuntamiento 22-26, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, Ciudad de México, en el Mercado de Artesanías y Curiosidades Mexicanas de San Juan.

En ocasiones, ‘El Fantasma’ suele acudir al lugar, en donde además de saludar a los fans que van a la taquería, acude al local que tiene dentro del mercado, donde vende su mercancía oficial y firma autógrafos.