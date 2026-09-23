Se construyen en Edoméx 113 nuevas prepas y universidades: Sheinbaum

Sheinbaum también destacó que más de 2.1 millones de estudiantes mexiquenses forman parte de los distintos programas federales de becas y apoyos escolares.

El Estado de México contará con 113 nuevos espacios de educación media superior y superior, como parte de la ampliación de la oferta educativa en la entidad, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El balance incluye 10 nuevas preparatorias, 10 ampliaciones, 13 reconversiones y 52 nuevos Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”.

En educación superior, el recuento contempla cinco planteles ya inaugurados de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, con una meta de 12 campus en el Estado de México, además de 16 Universidades para el Bienestar “Benito Juárez”.

La cifra conjunta representa nuevas opciones educativas para estudiantes que concluyen la secundaria y para quienes buscan continuar con estudios universitarios.

Sheinbaum también destacó que más de 2.1 millones de estudiantes mexiquenses forman parte de los distintos programas federales de becas y apoyos escolares.

El desglose contempla 560 mil estudiantes de preparatoria con la Beca Universal Benito Juárez, 700 mil alumnas y alumnos de secundaria con la Beca Universal Rita Cetina y 878 mil niñas y niños de primaria con apoyos para útiles y uniformes.

En infraestructura escolar, cerca de 5 mil 500 planteles de Educación Básica y Media Superior cuentan con recursos de La Escuela es Nuestra, programa con participación de las comunidades escolares en la definición de las necesidades de cada plantel.

La expansión de la oferta educativa forma parte de las acciones coordinadas entre el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien rendirá su Tercer Informe de Gobierno el próximo 30 de septiembre en el Teatro Morelos, de Toluca.