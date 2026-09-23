Ricardo Monreal respalda a Sheinbaum y ‘defiende’ reforma de nacionalidad única: ‘No tiene dedicatoria’

El diputado Ricardo Monreal defendió la reforma constitucional que plantea exigir nacionalidad mexicana única a quienes aspiren a encabezar el Poder Ejecutivo Federal o una gubernatura, al señalar que la medida busca reforzar la soberanía nacional y evitar posibles conflictos de lealtad derivados de la doble nacionalidad.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados aseguró que la modificación a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución no está dirigida contra ninguna persona en particular, sino que responde a criterios generales relacionados con la protección de la soberanía, especialmente en materia de política exterior, Fuerzas Armadas y relaciones internacionales.

Monreal explicó que, una vez promulgada la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se elaborará la legislación reglamentaria que establecerá el procedimiento que deberán seguir las personas con doble nacionalidad para renunciar a la ciudadanía extranjera antes de ser postuladas.

El legislador sostuvo que la nacionalidad puede establecerse como una condición para regular el ejercicio de determinados derechos políticos y afirmó que la medida es compatible con los instrumentos internacionales, siempre que se aplique bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad.

Asimismo, aclaró que las personas con doble nacionalidad sí podrán aspirar a la Presidencia de la República o a una gubernatura, siempre y cuando renuncien previamente a su otra nacionalidad, conforme al procedimiento que se establezca en la legislación secundaria.

Avanza reforma que obliga a candidatos a renunciar a doble nacionalidad

La reforma constitucional, que obligará a los candidatos presidenciales y gubernamentales a renunciar a la doble nacionalidad, avanzó en la Cámara de Diputados de México.

Con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, la cámara baja aprobó en lo general la reforma enviada por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a finales de agosto.

No obstante, la norma aun debe ser avalada por la mayoría del Senado en los próximos días, antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El dictamen modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución mexicana “para determinar la nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los poderes Ejecutivos federal y locales”.

El requisito aplica para los cargos de elección popular de la presidencia, las gubernaturas en 31 estados y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana”, indica la reforma.

Además, obliga a los estados a armonizar sus constituciones y su legislación electoral dentro de los 90 días naturales siguientes a su entrada en vigor.

La propuesta fue enviada a finales de agosto por Sheinbaum, al argumentar que una persona con doble nacionalidad “es ciudadano de dos naciones distintas” y “frente a injerencias, es indispensable que los gobernantes sean mexicanas o mexicanos”.

Con información de EFE