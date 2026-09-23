Nuevos trenes de pasajeros en México: Estas son las rutas que recorrerán 10 estados y sumarán 1,600 km

Las nuevas rutas de trenes de pasajeros buscan conectar regiones, ciudades y comunidades del centro y norte de México.

México busca recuperar los trenes de pasajeros con una red de alrededor de mil 600 kilómetros de nuevas vías que, de acuerdo con el Gobierno federal, permitirá conectar regiones, ciudades y comunidades de diez estados en los que habitan 41 millones de personas.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 23 de septiembre, Andrés Lajous, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, explicó que las nuevas rutas forman parte del plan para volver a conectar localidades que quedaron separadas del servicio ferroviario de pasajeros tras el proceso de privatización de los años 90.

La finalidad es conectar zonas metropolitanas y grandes ciudades, pero también ofrecer alternativas para los viajes cotidianos hacia centros de trabajo, universidades y escuelas, además de contribuir a aliviar el congestionamiento en carreteras.

De acuerdo con las estimaciones, los nuevos trenes podrían transportar alrededor de 220 mil pasajeros diariamente y reducir en promedio 40 por ciento los tiempos de traslado.

Trenes de pasajeros en México: estas son las rutas en construcción

De acuerdo con Lajous, el proyecto de trenes de pasajeros en México ya tiene 787 kilómetros en construcción, distribuidos en cuatro corredores principales:

Los trenes utilizarán vías destinadas al servicio de pasajeros y, en distintos puntos, aprovecharán derechos de vía ferroviarios existentes. Las velocidades de diseño se ubican entre 160 y 200 kilómetros por hora, dependiendo de cada corredor.

Tren México-Pachuca: 45% de avance

El corredor Ciudad de México-Pachuca, que conectará con el Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’ (AIFA), es uno de los que presenta mayor avance con un 45 por ciento. La ruta tendrá 58 kilómetros entre la Ciudad de México y Pachuca, además de infraestructura ferroviaria complementaria.

El proyecto contempla una vía doble, electrificada y confinada, con cuatro estaciones y cuatro paraderos. También incluye subestaciones eléctricas, una base de mantenimiento y un complejo de talleres y cocheras.

La inversión prevista para este corredor es de alrededor de 47 mil 272 millones de pesos.

México-Querétaro lleva 31% de construcción

El tren Ciudad de México-Querétaro registra un avance de 31 por ciento.

El proyecto contempla 232 kilómetros de conexión entre ambas ciudades y una inversión estimada en 143 mil 435 millones de pesos.

La obra incluye seis estaciones para pasajeros, zonas auxiliares de mantenimiento, una base de mantenimiento y un complejo de talleres y cocheras. También se contempla la construcción de tramos elevados dentro del proyecto.

Las nuevas rutas de tren de pasajeros contemplan 1,600 kilómetros en 10 estados, como parte de un plan ferroviario de 2,400 kilómetros en total. (@andreslajous)

Querétaro-Irapuato supera 22% de avance

El corredor Querétaro-Irapuato, de una longitud de 108 kilómetros, registra un avance de 22.26 por ciento.

La inversión prevista es de alrededor de 47 mil millones de pesos y se calcula que la ruta podría movilizar a unos 33 mil pasajeros diariamente.

El proyecto contempla cinco estaciones: Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar, Salamanca e Irapuato. Las autoridades estiman que los viajes entre las principales ciudades de esta ruta podrían realizarse en alrededor de 30 minutos.

Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo: 10% de avance

En el norte del país se encuentra el corredor Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo, con una longitud aproximada de 396 kilómetros y una inversión proyectada de 140 mil millones de pesos.

El avance reportado durante la mañanera fue de alrededor de 10 por ciento.

La ruta contempla 13 estaciones, entre ellas Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe, García, Santa Catarina, Monterrey, General Escobedo, Salinas Victoria, Villaldama, Lampazos de Naranjo, Anáhuac y Nuevo Laredo.

El proyecto busca conectar las zonas metropolitanas de Saltillo y Monterrey con Nuevo Laredo. Además, alrededor de 40 kilómetros del recorrido se construirían en viaducto dentro de la zona urbana de Monterrey.

Irapuato-Guadalajara y Querétaro-San Luis Potosí-Saltillo, los siguientes

La segunda parte del proyecto contempla los corredores Irapuato-Guadalajara y Querétaro-San Luis Potosí-Saltillo, que en conjunto representan otros 810 kilómetros.

En el caso de Irapuato-Guadalajara, el Gobierno federal prevé que las obras comiencen hacia el cierre de 2026, una vez que concluya el proceso de socialización del proyecto.

Para el corredor Querétaro-San Luis Potosí-Saltillo continúa el desarrollo de la ingeniería básica, mientras que los trabajos de ingeniería correspondientes a esta segunda etapa registran un avance de 64 por ciento.

¿Cuáles son los trenes de pasajeros que ya operan en México?

Lajous recordó que este año se puso en marcha la operación de dos servicios de trenes:

Uno de ellos es ‘El Insurgente’, el tren interurbano México-Toluca, que amplió su recorrido hasta Observatorio. El otro es el Tren Felipe Ángeles, que conecta Buenavista con el Aeropuerto Internacional ‘Felipe Ángeles’.

De acuerdo con los datos presentados, El Insurgente movilizó 26.2 millones de personas entre febrero y agosto de 2026, mientras que el servicio hacia el AIFA acumula 4.1 millones de usuarios desde su apertura.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante su administración se contempla la construcción de 2 mil 400 kilómetros de infraestructura ferroviaria, con una inversión estimada de 750 mil millones de pesos.