Jesse contradice a Joy sobre separación y nueva banda: ‘Estaba planeado, mi hermana lo sabía’

Jesse & Joy se separaron luego de más de 20 años juntos. (Foto: Cuartoscuro)

La separación de Jesse & Joy generó una nueva diferencia entre las declaraciones de los hermanos, luego de que Joy Huerta asegurara que se enteró 20 minutos antes de que Jesse anunciara su decisión. Él respondió y afirmó que su nuevo proyecto, Jesse and the Supernovas, estaba planeado desde meses atrás y que su hermana sabía de él.

La decisión de Jesse Huerta sobre dejar de trabajar con la cantante Joy representa una pausa en un proyecto que ambos comenzaron hace más de dos décadas, pero no significa su salida de la música.

La cantante Joy Huerta aseguró que se enteró "20 minutos antes" sobre la pausa que iba a tomarse. (Foto: Camila Ayala/Cuartoscuro) (Camila Ayala Benabib)

¿Qué dijo Jesse tras la separación del proyecto con su hermana Joy?

Jesse Huerta mencionó en una publicación en redes sociales que todo “estaba planeado” y aseguró que su hermana Joy sabía desde tiempo atrás que comenzaba otro proyecto musical sin ella.

“Jesse and the Supernovas no nació de esta decisión, es un proyecto calendarizado y hablado desde meses atrás, mi hermana y el equipo lo sabían. Crear no contradice mi decisión, es cuando más necesito de la luz que la música ha sido siempre para mí, en momentos de cambio y aprendizaje”.

El músico mexicano enfatizó que no “abandonó ni dejó tirado a nadie”, sino que ahora decidió escuchar a su familia, su cuerpo y su corazón para hacer “un espacio para sus sueños, paz y su tiempo”.

Además, volvió a referirse a lo difícil que fue tomar la decisión de poner una pausa al proyecto que comparte con su hermana desde hace más de dos décadas.

“Esta es una pausa luego de más de 20 años (...) No me estoy yendo cuando las cosas están mal, tomé este doloroso camino en uno de los mejores momentos de nuestra carrera”, se lee en el comunicado.

Anteriormente, Jesse había explicado que decidió tomar distancia de Jesse & Joy porque necesitaba “cuidar” su paz, su salud mental y su salud emocional, debido al ritmo de trabajo que llevaba y que, según sus palabras, no le permitía estar presente con su familia.

¿Qué dijo Joy sobre la pausa de Jesse?

Durante una conferencia de prensa, Joy Huerta reveló que no tuvo tiempo de prepararse para el anuncio público de su hermano y aseguró que conoció la decisión poco antes de que se hiciera oficial.

“Yo me enteré 20 minutos antes que todos ustedes. Sigo procesando, es demasiada información”, expresó la cantante.

La intérprete mexicana evitó hablar por Jesse y pidió respetar las razones que lo llevaron a tomar distancia del proyecto musical.

“Él tiene sus motivos, tiene sus razones, no me queda más que respetarlo, yo no puedo hablar por él”, señaló.

Joy también dejó clara su postura frente a su hermano y aseguró que continuará apoyándolo pese a la decisión de hacer una pausa en el proyecto que ambos construyeron.

Sin embargo, la cantante también explicó que no pretende alejarse de los escenarios mientras exista interés por parte de su público.

“Guardé silencio ante lo ocurrido recientemente porque no tengo todas las respuestas y sigo tratando de asimilar muchas cosas. Hace más de 21 años empezamos a construir algo que hace mucho dejó de pertenecernos solamente a nosotros”, agregó

Por ello, Joy aseguró que cumplirá con las presentaciones que ya están programadas y dejó abierta la posibilidad de continuar interpretando las canciones de Jesse & Joy junto a sus seguidores.