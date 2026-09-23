¿Habrá huelga en Aeroméxico? Cuenta regresiva para un acuerdo salarial avanza

Aeroméxico propuso un aumento salarial de 3.2 por ciento, pero los pilotos consideran que aún están lejos de sus objetivos. (Cuartoscuro).

Tic, tac, tic, tac. La revisión contractual entre Aeroméxico y sus pilotos continúa sin un acuerdo a una semana de que venza el plazo inicial para las negociaciones, mientras la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) mantiene su rechazo a la última propuesta salarial presentada por la aerolínea.

Aeroméxico planteó un aumento salarial de 3.2 por ciento, propuesta que fue rechazada por los capitanes. El sindicato considera que la empresa puede otorgar un incremento mayor para compensar la pérdida de poder adquisitivo que sus trabajadores registraron después de la pandemia de COVID-19.

“Todavía estamos lejos de los objetivos que estamos planteando. Estoy cierto que la empresa va a entender y las mesas de negociación continúan”, declaró Jesús Ortiz, secretario general de la ASPA.

¿Cuándo vence el plazo para un acuerdo?

El plazo establecido para las negociaciones vence en el primer minuto del 1 de octubre, por lo que las partes tienen una semana para intentar alcanzar un acuerdo sobre las condiciones laborales de los pilotos.

La ASPA representa a mil 632 capitanes de Aeroméxico, quienes buscan mejoras en salarios y prestaciones, así como cambios en las condiciones de descanso y el cierre de la brecha salarial entre dos modelos de contrato.

En caso de no alcanzar un acuerdo, los pilotos podrían conjurar una huelga. Sin embargo, la postura de los trabajadores se mantiene orientada a encontrar una solución que beneficie a los capitanes, incluso mediante una eventual prórroga de las negociaciones.

Pilotos de Aeroméxico rechazan aumento de 3.2%

Uno de los principales puntos de la negociación es el incremento salarial propuesto por Aeroméxico. La empresa planteó un aumento de 3.2 por ciento, considerado insuficiente por los capitanes representados por la ASPA.

El sindicato sostiene que Aeroméxico cuenta con capacidad económica para ofrecer una mejora mayor en las percepciones de sus trabajadores.

“Al ser una empresa pública sabemos cómo se está comportando”, agregó Ortiz.

La aerolínea enfrenta al mismo tiempo una fluctuación en el precio de la turbosina y una caída en la demanda de pasajeros que afecta a la industria aérea y turística del país.

Aeroméxico presenta nueva propuesta a pilotos

En medio de las negociaciones, Aeroméxico informó que presentó otra propuesta a los pilotos, la cual, según la empresa, está alineada con los aumentos salariales registrados en otras industrias del país.

“Aeroméxico reitera su disposición al diálogo y permanece atenta a la respuesta de ASPA, con la convicción de que ambas partes lograrán un acuerdo”, señaló la compañía en un comunicado.

Por ahora, las negociaciones continúan y el 1 de octubre se mantiene como la fecha límite del plazo inicial para que Aeroméxico y los pilotos alcancen un acuerdo salarial.