Grecia Quiroz anuncia viaje a EU para reunirse con migrantes de Michoacán: Niega campaña anticipada

En medio de polémicas y señalamientos por el asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, anunció que viajará a Estados Unidos para reunirse con migrantes michoacanos en su búsqueda por ser gobernadora en 2027.

Carlos Bautista Tafolla, diputado local e integrante del Movimiento del Sombrero, informó que viajará junto con Grecia Quiroz, donde los esperan al menos 200 migrantes en reuniones programadas en California.

“Vamos a escuchar a los migrantes, yo creo que el gobierno ha sido muy malagradecido con ellos”, explicó Bautista.

Con ello, reiteró que es importante cubrir sus necesidades y no solo recibir sus remesas, acciones de las que criticó al gobierno michoacano encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla.

“Hay que darles el lugar a los migrantes y eso es lo que vamos a hacer, escucharlos, a ver cuáles son sus inquietudes y ver de qué manera pueden ellos invertir con seguridad, porque eso es súper importante en nuestra comunidad”, mencionó.

¿Cuándo viaja Grecia Quiroz a Estados Unidos?

El viaje de Grecia Quiroz y Carlos Bautista a EU está planeado para el viernes 25 de septiembre, con una reunión programada para el sábado 26.

El encuentro será en California, sin ofrecer más detalles sobre la localidad en la que estarán y los temas que abordarán.

Al ser cuestionado sobre las intenciones del viaje, Tafolla negó que se tratara de un acto anticipado de campaña, ya que el viaje del Movimiento del Sombrero tiene “fines humanitarios”.

Grecia Quiroz tiene la intención de ser candidata al gobierno de Michoacán en las Elecciones 2027.

La esposa de Carlos Manzo, edil de Uruapan asesinado el 1 de noviembre del año pasado, ha rechazado las propuestas de ser candidata de partidos de oposición, especialmente del PRI. Además, ha recibido el respaldo del PAN y de Movimiento Ciudadano, aunque Gracia Quiroz insiste en ser candidata independiente y representar al Movimiento del Sombrero así.

Con información de Quadratín.