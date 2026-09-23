¡Volvemos a Bakú! Horarios del Gran Premio de Azerbaiyán: ¿Dónde ver prácticas, qualy y carrera de ‘Checo’?

'Checo' Pérez vuelve al circuito de Baku, donde ya tiene dos victorias. (Foto: Shutterstock)

El calendario de la F1 hace una parada en Bakú para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 luego del GP de España, donde Kimi Antonelli se convirtió en el primer ganador del Madring.

La decimoquinta fecha de la temporada tendrá como escenario el Baku City Circuit, uno de los trazados urbanos donde Sergio ‘Checo’ Pérez busca aprovechar nuevamente una pista que históricamente le ha dado buenos resultados.

El mexicano ha ganado dos de las últimas cuatro carreras que disputó en este circuito, aunque ahora lo intentará con la escudería Cadillac.

Sergio 'Checo' Perez intentará tener buenos resultados en Baku, ahora con la escudería Cadillac. (Foto: Cadillac F1 Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

¿Cuándo y a qué hora es el Gran Premio de Azerbaiyán 2026?

La actividad del Gran Premio de Azerbaiyán arranca el jueves 24 de septiembre con las dos primeras prácticas libres. Un día después se lleva a cabo la tercera sesión de entrenamientos y la clasificación, mientras que la carrera es el sábado 26.

Estos son los horarios para México, correspondientes al tiempo del centro del país:

El cambio de día se debe a que el 27 de septiembre es el Día del Recuerdo de Azerbaiyán, por lo que todo el programa de la Fórmula 1 se adelantó 24 horas.

¿Dónde ver EN VIVO el Gran Premio de Azerbaiyán 2026 en México?

Los aficionados mexicanos pueden seguir toda la actividad del Gran Premio de Azerbaiyán a través de Sky Sports, Izzi y la plataforma oficial F1 TV Pro. La transmisión incluye las prácticas libres, clasificación y carrera.

Por lo tanto, quienes quieran seguir a ‘Checo’ Pérez desde las primeras sesiones podrán hacerlo desde la madrugada del jueves.

'Checo' Pérez está en búsqueda de los puntos en la temporada 2026 de la F1. (Foto: Cadillac F1 Team) (Cadillac Formula 1 Team/Cadillac Formula 1 Team)

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en Bakú?

Bakú es uno de los circuitos donde mejores resultados ha tenido Sergio ‘Checo’ Pérez durante su trayectoria en la Fórmula 1. El mexicano suma dos victorias y cinco podios en ocho participaciones en este trazado antes de la edición de 2026.

Su historia en Bakú comenzó en 2016. En aquella carrera, Pérez terminó tercero con Force India, por detrás de Nico Rosberg y Sebastian Vettel.

En 2017 no pudo terminar la carrera, pero regresó al podio un año después: en 2018 volvió a terminar tercero, mientras que en 2019 consiguió el sexto puesto.

El momento más destacado llegó en 2021, cuando el mexicano consiguió su primera victoria en Bakú con Red Bull. ‘Checo’ Pérez aprovechó el abandono de Max Verstappen y posteriormente resistió la presión de Sebastian Vettel para conseguir el triunfo.

En 2022 terminó segundo detrás de Verstappen y sumó otro podio, mientras que en 2023 volvió a ganar el Gran Premio de Azerbaiyán, también con Red Bull. Ese fin de semana, además, ganó la carrera Sprint.

Su última participación en Bakú fue en 2024, cuando tuvo que abandonar después de un incidente con Carlos Sainz en las últimas vueltas. Terminó clasificado en el puesto 17.

Así es el circuito de Bakú, pista donde se corre el GP de Azerbaiyán. (Foto: F1)

¿Cómo es el circuito de Bakú? Número de vueltas, distancia y vuelta más rápida

El Baku City Circuit es un trazado urbano de 6.003 kilómetros de longitud y cuenta con 20 curvas. Para completar el Gran Premio, los pilotos deben recorrer 51 vueltas, con una distancia total de 306.049 kilómetros.

Una de las principales características del circuito es la combinación de sectores completamente distintos. La pista cuenta con una larga recta principal de alrededor de 2.2 kilómetros.

En contraste, el segundo sector lleva a los pilotos de la Fórmula 1 por la zona de la Ciudad Vieja de Bakú, donde el trazado se vuelve estrecho.

La vuelta más rápida registrada oficialmente en el circuito es de 1:43.009 minutos, tiempo conseguido por Charles Leclerc con Ferrari durante el Gran Premio de Azerbaiyán de 2019.