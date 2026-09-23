Desmantelan red del Cártel de Sinaloa en Kansas; 15 implicados se declaran culpables

El Departamento de Justicia de EU informó sobre el desmantelamiento de una red del Cártel de Sinaloa en Kansas y sus condenas. (FBI).

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre el desmantelamiento de una organización de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa que operaba en Kansas y cuyos integrantes viajaban a Phoenix, Arizona, para recoger cargamentos de droga que posteriormente eran trasladados para su distribución.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, 15 integrantes de la organización se declararon culpables de distintos cargos relacionados con el tráfico de drogas. El presunto líder y señalado como enlace con el Cártel de Sinaloa, Euriel Talavera, de 32 años, fue sentenciado a 19 años de prisión.

La investigación comenzó en 2020 con la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la DEA y el Departamento de Policía de Wichita. Las autoridades señalaron que la organización distribuía fentanilo, cocaína y metanfetamina.

“Cada pocas semanas, los narcotraficantes viajaban de Wichita a Phoenix, Arizona, u otros lugares para recoger grandes cantidades de droga y luego regresaban a Wichita para su distribución”, precisó el Departamento de Justicia.

Durante un operativo de vigilancia e intercepción vehicular, las autoridades decomisaron un cargamento procedente de Phoenix que contenía 160 mil pastillas falsas de Percocet adulteradas con fentanilo, informó el fiscal federal Ryan A. Kriegshauser.

Además de Talavera, otros integrantes recibieron condenas de entre 12 meses y más de 11 años de prisión por delitos relacionados con conspiración, posesión ilegal de armas de fuego, uso de redes de comunicación para facilitar actividades de narcotráfico y lavado de dinero.

Entre los sentenciados se encuentran los mexicanos Jonathan Gutiérrez Díaz, de 32 años, y Alexis Ortega Ramos, de 29, quienes recibieron penas de casi 12 y seis años de prisión, respectivamente. Ambos se encontraban en situación migratoria irregular y serán deportados al cumplir sus condenas.

El guatemalteco Breili Osmani Sermeño Hernández, de 42 años, recibió una sentencia de cuatro años de prisión y también será deportado al concluir su condena.

Otra persona identificada como Heiu Kevin Nguyen se declaró culpable de utilizar un medio de comunicación para facilitar un delito de narcotráfico y fue sentenciada a dos años de prisión.

Cuatro integrantes de la organización recibieron sentencias de libertad condicional, mientras que otro implicado permanece prófugo después de escapar antes de su audiencia de sentencia.

El jefe interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Kansas City, Rick Sabatini, señaló que “los cárteles como el de Sinaloa no solo trafican drogas, sino que también trafican muerte en nuestras comunidades”.

Las autoridades atribuyeron el desmantelamiento de la organización a un Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional integrado por el HSI, el FBI, la DEA, la Patrulla de Carreteras de Kansas y la Policía de Wichita.