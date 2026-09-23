¿Edson Álvarez trató de hacer un documental durante el Mundial 2026? Esto sabemos

El futbolista Edson Álvarez habría tratado de filmar un documental sobre su vida y su carrera durante la concentración en el Mundial 2026, pero Javier ‘Vasco’ Aguirre lo evitó, según reveló el narrador Andrés Vaca.

El reporte ocurrió después de que el productor Juan José López Ordóñez acusara al capitán de la Selección Mexicana de haberle pedido que realizara un documental y adeudarle 3.5 millones de pesos.

‘Perdió la brújula’: Así es como Edson Álvarez habría tratado de hacer un documental en el Mundial 2026

En el podcast Selecciona2 de TUDN, Vaca relató que una fuente de la Selección Mexicana le contó que Edson Álvarez había pedido permiso para que dejaran entrar cámaras a la concentración del Mundial 2026 para rodar su documental. Sin embargo, el ‘Vasco’ le negó el permiso.

Su compañero de emisión, David Faitelson, consideró que no entró en la primera convocatoria de Rafa Márquez no solo porque ha jugado poco, sino también por la acusación de ser cómplice de un presunto secuestro.

“Una fuente de Federación (Mexicana de Futbol) me contó, en este caso, que él traía ideas de un documental de su vida, de su carrera, lo que iba a ser el Mundial, enfocado en la Copa del Mundo”, explicó. “Edson, en esa idea de filmar, quería meter a un equipo de camarógrafos y filmógrafos a la concentración y el ‘Vasco’ le dijo ‘aquí no, hasta acá’”.

“Aguirre cuidaba mucho ese tipo de cosas”, respondió Faitelson. “La verdad es que, yo creo que hace tiempo que Edson Álvarez perdió la brújula”.

Faitelson además contó que Álvarez le reclamó que revelara en una transmisión que los Rayados de Monterrey estaban interesados en él. “Me dijo: ‘es que no es una información que en este momento convenga, estoy tratando de regresar, la lesión, el Mundial’, no le iba bien en el futbol turco”.

El supuesto documental que Edson Álvarez trató de filmar antes de Qatar 2022

De acuerdo con Juan José López Ordóñez, conoció a Edson Álvarez porque era socio de su suegro, Jessi Jonathan Toache Bedolla, y le pidió que lo ayudara a realizar un documental sobre su carrera y su vida.

Según el productor, se trataba de un material rodado en súper 8 durante dos años, con jornadas de cuatro a ocho horas diarias.

“A través de su suegro, le dije a Edson que por este documental debía pagar 3 millones y medio de pesos. Él pensaba venderlo a Netflix”, detalló para la revista TVNotas.

De acuerdo con López Ordóñez, el documental quedó trunco por el Mundial de Qatar 2022. Previo a ello, filmaron momentos como la nueva casa del mediocampista con su familia en Zona Esmeralda y el baby shower de su segunda hija.

Según su testimonio, no le dieron adelanto porque prometieron pagar al final; sin embargo, perdió comunicación con el futbolista y el documental quedó inconcluso.

El productor acusó que, tras reclamar ese pago y el de un negocio inmobiliario al suegro de Edson, presuntamente lo mandaron a secuestrar en la colonia Polanco; sin embargo, habría logrado librarse en la zona oriente de la Ciudad de México y sus raptores huyeron.

“Escuché que decían: ‘Recibimos órdenes, te vamos a chingar, te vas a morir, ¡ya te cargó la chin****! Recibimos instrucciones de Jonathan, el suegro de Edson’”, relató a la revista.

En un comunicado, el futbolista negó estar implicado en el presunto secuestro e invitó a realizar las acusaciones ante las autoridades y no ante los medios de comunicación.