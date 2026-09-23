La Selección Mexicana vuelve a Monterrey tras 8 años: ¿Cuándo es el partido de cuartos de Nations League?

El partido de vuelta de los cuartos de final de Nations League de la Selección mexicana es en Monterrey. (Foto: Xinhua/concacaf)

La Selección Mexicana juega la vuelta de los cuartos de final de la Nations League de Concacaf en el Estadio de Monterrey, una de las sedes que no tuvo partidos de México en el Mundial 2026 y donde no tiene un encuentro desde 2016.

La eliminatoria de la Nations League es el primer compromiso oficial del ‘Tri’ con Rafa Márquez como director técnico.

México clasificó directamente a los cuartos de final de la Nations League gracias a que era el equipo mejor rankeado de Concacaf al momento del sorteo. Estados Unidos, Canadá y Panamá también obtuvieron su pase directo a esta instancia.

Rafa Márquez es el DT de la Selección Mexicana. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuándo es el partido de México en cuartos de final de Nations League?

La Selección Mexicana ya tiene fecha y sede para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Nations League 2026/27 de Concacaf. El Tricolor recibe a su rival el martes 17 de noviembre de 2026 en el ‘Gigante de acero’ en Monterrey, en lo que es su regreso a Nuevo León después de ocho años.

México clasificó directamente a esta instancia al terminar entre las cuatro selecciones mejor clasificadas de la Liga A. Su rival se conocerá el martes 6 de octubre, una vez que concluya la actual Fecha FIFA y queden definidos los equipos que avanzarán desde la fase de grupos.

Los cuartos de final se juegan a ida y vuelta durante noviembre. México tiene la ventaja de cerrar la serie en casa. El horario del encuentro todavía no ha sido anunciado.

¿Cuándo y dónde ver el debut de Rafa Márquez como DT de la Selección Mexicana?

El debut de Rafa Márquez como director técnico de la Selección Mexicana es el sábado 26 de septiembre de 2026, cuando el equipo enfrente a Colombia en un partido amistoso.

El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Por primera vez, Prime Video transmite un partido de la Selección Mexicana. El encuentro también estará disponible a través de Canal 5, TUDN y ViX.

¿Cuáles son los próximos partidos de la Selección Mexicana?

Además del encuentro frente a Colombia, México tiene programados otros tres partidos amistosos ya confirmados.

México vs. Perú: martes 29 de septiembre de 2026, en Nueva York.

martes 29 de septiembre de 2026, en Nueva York. México vs. Estados Unidos: sábado 3 de octubre de 2026, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

sábado 3 de octubre de 2026, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. México vs. Chile: martes 6 de octubre de 2026, en Los Ángeles, California.

Julián Quiñones no fue convocado a la Selección Mexicana para el partido contra Colombia debido a una lesión. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

¿Cómo funciona el formato de la Nations League de Concacaf?

La Liga A de la Nations League está integrada por 16 selecciones. México, Estados Unidos, Canadá y Panamá fueron los cuatro equipos preclasificadas directamente a los cuartos de final, mientras que los otros cuatro lugares serán ocupados por los dos primeros equipos de cada grupo de la fase inicial.

Además, esta fase tiene una importancia adicional porque la Nations League funciona como clasificatoria para la Copa Oro 2027. Los cuatro ganadores de los cuartos de final obtendrán su clasificación directa al torneo, mientras que los cuatro equipos que pierdan sus respectivas series avanzarán a las preliminares.