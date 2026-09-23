¿Mariana Treviño golpeó a una vestuarista en ‘Mentiras All Stars’? Alejandro Gou aclara lo que pasó

El productor Alejandro Gou, responsable del musical Mentiras All Stars, negó que Mariana Treviño haya violentado a una persona del staff y afirmó que la actriz regiomontana continuará en la obra junto con todo el elenco durante el resto de las fechas de la temporada.

“Hay un chisme que quiero aclarar. (...) Sigue Mariana Treviño en All Stars, vamos a estar el 2 de octubre en Monterrey, el 9 de octubre en Guadalajara y el 8 de noviembre nuevas fechas en el Auditorio Nacional: Belinda, Danna Paola, Mariana Treviño y todo el elenco completito”, abrió su intervención en el programa De Primera Mano.

¿Qué pasó con Mariana Treviño? Gou aclara supuesta agresión

Gou aludió a un video viral en redes sociales, en el que se observa que, durante un cambio de vestuario, Treviño interactúa con el personal de vestuario en el YouTube Theater de Inglewood, California, el pasado 19 de septiembre, durante una función que, presumió el productor, registró un lleno.

En el clip se pueden ver algunos instantes antes de que la actriz mexicana entre en escena; sin embargo, la poca iluminación en ese lugar impide apreciar con claridad qué ocurre tras bambalinas.

Gou relató en el programa del periodista Gustavo Adolfo Infante que estuvo presente en ese lugar y que no hubo ninguna agresión, sino que el único movimiento brusco de la actriz ocurrió al lanzar una peluca de su personaje, ‘Lupita’, para que le colocaran otra.

Elenco de 'Mentiras, la serie', que le dio un gran impulso a su versión teatral. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

“Escuché que se había peleado o empujado a una vestuarista, puro chisme. Yo estaba ahí presente. El rollo fue que cambian en vivo a Mariana Treviño en escena, la convierten en Lupita. Entonces se estaba poniendo la peluca, se le cae, se la cambia y la avienta. La gente pensó que había dado un manotazo a la gente del vestuario”, explicó.

De acuerdo con el productor mexicano, no habría tolerado que ninguna actriz o actor hubiera violentado a cualquier persona de su staff, ya fuera de vestuario o de cualquier otra área.

“Fue puro malentendido y pura mentira. Yo no hubiera aguantado que ninguna actriz o actor se metiera con mi staff, está primero que cualquier actor. Y menos a alguien de peluquería y de lo que sea, tienen que tener respeto los actores hacia toda la gente que trabaja en mi staff. Yo no lo hubiera permitido”, condenó.

El día que Mariana Treviño se peleó en ‘Mentiras, el musical’ con otra actriz

Años atrás, Treviño sí tuvo un altercado relacionado con el musical Mentiras. De acuerdo con José Manuel López Valverde, escritor de la obra, en una ocasión la actriz tuvo una pelea con la cantante y actriz Natalia Sosa.

Según relató al podcast Sin mentiras, Natalia consideraba que Mariana trataba de ‘robarle el público’ con algunas actitudes improvisadas por una situación con el vestuario y un día tuvo que intervenir el equipo de producción.

“A Mariana se le subía la falda y de repente se le veían los calzones. Lo que hacía Mariana, en el papel de Lupita, era aprovecharlo, bajárselo y hasta sacárselo. Natalia tenía la teoría de que eso era para robarle foco (...). Hubo una función en la que, durante Toda la vida, se gritaron, se fueron a los golpes y las tuvieron que detener los técnicos”, contó.