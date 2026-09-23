El día que Fidel Castro le regaló un auto al papá de Livia Brito: ‘Vamos a agarrarlo de taxi’

El regalo que Fidel Castro le dio a Rolando Brito fue a raíz del trabajo que el actor realizó en una serie sobre el ‘Che’ Guevara. (Foto: Cuartoscuro/ WikiCommons)

El talento de Livia Brito no es fortuito. La actriz de novelas mexicanas nació en una familia donde el arte predominaba: su mamá era bailarina de ballet clásico y su papá, un actor tan conocido en Cuba que, en una ocasión, Fidel Castro, el líder revolucionario, le hizo un regalo.

El presente no fue menor. El cubano le dio a su compatriota un carro, el cual ayudó económicamente a la familia de la famosa, ya que fue utilizado como taxi para transportar a turistas por el país.

Aunque la actriz dejó Cuba a los 13 años, aún mantiene en su memoria los momentos que vivió en su tierra, entre ellos esta anécdota, pues además del auto, el hermano de Fidel, Raúl Castro, les obsequió un departamento.

¿Por qué Fidel Castro le regaló un carro al papá de Livia Brito?

Durante su juventud, Rolando Brito logró construir una carrera sólida en la actuación, convirtiéndose en uno de los rostros conocidos de la televisión cubana por su trabajo en novelas y series.

Es así que fue seleccionado para participar en una producción que narró la vida del ‘Che’ Guevara, el revolucionario argentino, quien tuvo un papel clave en la Revolución cubana.

Fue esta producción la que hizo acreedor a Rolando Brito, el padre de Livia, a regalos por parte de los hermanos Castro, según recordó la actriz en una entrevista con Yordi Rosado.

Livia Brito vivó en Cuba durante su infancia. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

“Raúl Castro le regaló un departamento a mi papá por haber hecho la serie del Che Guevara. Raúl Castro, el hermano de Fidel. Y Fidel Castro le regaló el carro que todavía existe”, comentó Livia Brito en la conversación.

Los regalos de los hermanos Castro fueron de ayuda para la familia de la actriz de El precio de la fama, ya que para ese momento todavía vivían en Cuba, en donde la situación económica no era sencilla para ellos.

Incluso, antes de mudarse al departamento que les obsequió Raúl Castro, los padres de Livia vivieron con una mujer que les dio asilo, permitiendo que la pareja se quedara con sus dos hijas. Posteriormente, pasaron una temporada en un hotel.

¿Qué hizo la familia de Livia Brito con el carro que les dio Fidel Castro?

El automóvil también les ayudó a solventar ciertos gastos, ya que Gertrudis Pestana, la madre de la actriz, le pidió a Rolando que usaran el carro como taxi, ya que así tendrían un ingreso adicional.

Pues Livia afirmó que ni el sueldo de sus padres ni las provisiones que les entregaban a través del sistema de abastecimiento eran suficientes: “Te dan 12 huevos al mes para cuatro personas y cuatro panes al día”, compartió Brito.

“Dice mi mamá que a ella se le rompía el alma cuando llegábamos nosotras de la escuela, la mirábamos y le decíamos: ‘Mami, tengo hambre’, y ella no tenía ni siquiera un pan para darnos”, compartió.

Raúl y Fidel Castro le hicieron obsequios al papá de Livia Brito. (Foto: Wiki Commons)

Por lo cual, Gertrudis vio en el carro que les obsequió Fidel Castro una solución: “Mi mamá le dijo: ‘Oye, vamos a agarrar ese carro para taxear y vamos a ser taxistas. Vamos a llevar a los turistas de un lado para otro para poder ganar dinero y darle de comer a las niñas’”.

Tomar el carro y trabajar como chofer no fue sencillo para Rolando, quien en ese momento ya era una persona conocida por su trabajo como actor, ya que constantemente le preguntaban por qué debía laborar como taxista si era famoso.

“De alguna forma, (estaban) denigrando el trabajo de taxista”, compartió Livia. A pesar de ello, él se mantuvo en este empleo con el fin de llevarles comida a sus dos hijas.

¿Por qué Livia Brito se fue de Cuba?

Livia Brito comentó que, con el tiempo, su papá obtuvo una oportunidad laboral en Televisa y salió de Cuba; tras ello, Gertrudis Pestana llegó a México para reunirse con su esposo, mientras sus dos hijas aún continuaban en la isla: “Vinieron en busca de una mejor vida”, afirma.

“Nosotras nos quedamos con unos tíos”, recordó. La espera por volver a ver a sus padres finalizó cuando Livia tenía 13 años, ya que a esa edad viajó a México, en donde tiene su residencia principal.

En México, Livia es conocida por su trabajo como actriz. De acuerdo con su perfil de IMDb, la actriz debutó en la novela Triunfo del amor en 2011, año desde el cual continúa activa en proyectos como Abismo de Pasión, La Dictadura Perfecta y La Desalmada.