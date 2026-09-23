Christian Eriksen se despide del Wolfsburg tras desplomarse en partido: ‘Es importante estar con mi familia’

Christian Eriksen terminó su contrato con el Wolfsburg de Alemania, casi cuatro meses después de que el mediocampista danés se desmayara en el campo por segunda ocasión en su carrera, informó el club este miércoles.

El futbolista de 34 años no ha vuelto a jugar desde el pasado 7 de junio, cuando Eriksen se desplomó durante el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania.

Su contrato con el Wolfsburg estaba vigente hasta finales de junio de 2027; sin embargo, ambas partes llegaron a un acuerdo para terminar anticipadamente su relación laboral.

“En este momento, es importante para mí estar cerca de mi familia en Dinamarca. Mi tiempo en Wolfsburg se caracterizó por muchos momentos buenos, sé que está en buena forma para encontrar el camino de regreso a la Bundesliga, estoy convencido de que tiene un futuro exitoso y eso es inminente. Me alegra que hayamos podido encontrar una solución juntos. Fue un gran placer para mí jugar para ustedes, y recordaré con cariño este periodo”.

El exjugador del Brentford y del Tottenham se incorporó al Wolfsburg como agente libre antes de la temporada 2025-26, campaña que terminó con el descenso del equipo de la Bundesliga.

Christian Eriksen es uno de los jugadores más destacados de la selección de Dinamarca. (Foto: Shutterstock)

¿Qué le pasó a Christian Eriksen? Futbolista se desmaya en dos ocasiones

El incidente más reciente de Christian Eriksen ocurrió el 7 de junio de 2026, durante el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania. El futbolista se desplomó luego de que se llevó la mano al pecho antes de caer al terreno de juego y recibir atención médica.

El episodio recordó el paro cardiaco que sufrió cinco años antes durante la Eurocopa 2020, cuando se desplomó en el partido entre Dinamarca y Finlandia. En aquella ocasión, Eriksen recibió atención médica sobre el campo y posteriormente fue trasladado a un hospital.

El futbolista utiliza un desfibrilador cardioversor implantable, dispositivo que monitorea la actividad eléctrica del corazón y puede intervenir cuando detecta determinadas alteraciones en el ritmo cardiaco.

Tras el incidente de junio, el futbolista de Dinamarca explicó que el dispositivo volvió a intervenir para protegerlo.

“Estoy bien, en casa con mi familia, como pueden imaginarlo, recibí una descarga de mi ICD (desfibrilador cardioversor implantable, pero es una situación muy diferente a lo que me pasó en 2021”, explicó.

“Estoy muy agradecido con los médicos por cuidar de mí y de mi corazón a través de los años. Mi ICD hizo exactamente lo que tenía que hacer, protegerme cuando lo necesitaba”, agregó.

Christian Eriksen requiere de un dispositivo médico implantado en su corazón. (Foto: EFE)

¿Qué es el desfibrilador implantado que utiliza Christian Eriksen?

Christian Eriksen sufrió un infarto y tras ello le fue colocado un desfibrilador cardioversor implantable (ICD, por sus siglas en inglés).

El dispositivo se coloca debajo de la piel, generalmente cerca de la clavícula, y se conecta al corazón mediante cables especiales. Su función es monitorear de manera permanente la actividad eléctrica del corazón y detectar alteraciones potencialmente peligrosas en el ritmo cardiaco.

De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón, cuando el dispositivo identifica una arritmia grave puede emitir impulsos eléctricos o una descarga controlada para ayudar a restablecer el ritmo normal del corazón y evitar complicaciones mayores.

Estos dispositivos permanecen activos las 24 horas del día y pueden ser utilizados en pacientes que han sobrevivido a un paro cardiaco y tienen alteraciones en el ritmo cardiaco.