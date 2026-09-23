‘Podemos hacerlos perder’: PT lanza advertencia a Morena rumbo a 2027

Reginaldo Sandoval acusó a Morena de excluir al PT del diseño de las encuestas y advirtió sobre una posible ruptura de la alianza. (Cuartoscuro).

El Partido del Trabajo (PT) endureció su reclamo a Morena por el proceso de selección de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027 y advirtió que podría hacerle perder hasta 12 gubernaturas.

Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del PT, admitió que si bien su partido no tendría los votos suficientes para ganar una gubernatura, sí podría influir en los resultados.

“Como dicen los abogados, cediendo sin conceder, que no nos da para ganar una gubernatura, pero sí nos da para hacer perder hasta siete, ocho, hasta 12”, sostuvo Sandoval al responder a integrantes de Morena que han señalado que el PT no tiene fuerza electoral suficiente para competir por su cuenta.

El legislador también recordó que la bancada petista en la Cámara de Diputados, aunque es menor a la de Morena, resulta necesaria para alcanzar mayorías calificadas. “Como pasa aquí en la Cámara de Diputados, sin el PT no salen las dos terceras partes”, afirmó.

La advertencia ocurre en medio de las diferencias entre Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por la definición de candidaturas para 2027. Sandoval sostuvo que el partido guinda no ha atendido las demandas de sus aliados respecto al método para seleccionar a los próximos candidatos.

El coordinador petista señaló particularmente la falta de participación de su partido en el comité técnico encargado de diseñar las encuestas, determinar las muestras y elaborar los cuestionarios. Aseguró que el acuerdo entre los tres partidos contemplaba la realización de encuestas espejo cuando existieran inconformidades o falta de claridad en las mediciones.

“Pero nunca nos han pelado ni nos han invitado y tampoco conocemos el diseño metodológico y los reactivos, quién los hace. Nosotros estamos out y no nos había ocurrido”, declaró.

Por ello, el PT mantiene su exigencia de que se revisen los procedimientos y que se realicen mediciones independientes de las que controla Morena. Sandoval sostuvo que su partido no busca únicamente cuestionar los resultados, sino tener participación efectiva en el proceso de definición de candidaturas.

PT contempla competir solo en 2027

Ante la falta de acuerdos, Sandoval planteó distintos escenarios para las elecciones de 2027. Entre ellos está que el PT compita de manera independiente en algunos estados, en las 17 entidades que tendrán elección o incluso que la alianza entre los tres partidos termine por romperse rumbo a 2030.

“Esos son los escenarios, depende de cómo te traten. La responsabilidad mayor la tiene Morena; si ya no vas junto ahora, pues en el 30 ya se desbarató”, señaló.

El petista también pidió al Partido Verde cerrar filas en la exigencia de revisar el método de selección de candidaturas y sostuvo que la unidad entre Morena, PT y PVEM ha sido necesaria para mantener la mayoría legislativa.

Sandoval recordó el proceso electoral de 2021 y consideró que la falta de una alianza más amplia entre los tres partidos contribuyó a que el oficialismo no alcanzara las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.

“Si van en la misma dirección, van a cometer el mismo error”, afirmó.

El coordinador del PT también abrió la posibilidad de que su partido postule bajo sus propias siglas a aspirantes de Morena que queden inconformes con las definiciones internas. Señaló que existen inconformidades particularmente en estados como Guerrero, Zacatecas y Baja California.

Sandoval acusó que Morena se siente capaz de competir sin sus aliados debido a la falta de una oposición con suficiente peso electoral, pero sostuvo que esa lectura representa un error para la coalición.

“Desdeña a los aliados diciendo que puede solo, quizás eso es lo que nosotros leemos, está totalmente equivocado Morena en esa lógica”, sostuvo.

El PT mantiene pausada su participación en algunos procesos internos de Morena mientras exige revisar los mecanismos para definir candidaturas. Sandoval concluyó que el reclamo de su partido es “serio, profundo” y pidió que la dirigencia morenista le preste atención.