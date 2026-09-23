Elvis Guerra, diseñadora del vestido del Grito, se reúne con Sheinbaum y Harfuch tras tiroteo a su casa

La diseñadora Elvis Guerra copartió una imagen junto a Claudia Sheinbaum tras su reunión. (Foto: Cuartoscuro/ChatGPT)

La diseñadora de modas Elvis Guerra fue recibida en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Por medio de redes sociales, la diseñadora, una de las que realizó el vestido de la presidenta para el Grito de Independencia el 15 de septiembre, compartió una foto donde posa con ambos políticos, sin dar más detalles sobre su reunión.

Guerra había denunciado que tirotearon su casa en Juchitán, Oaxaca, luego de negarse a pagar 200 mil pesos.

En unos momentos más información...