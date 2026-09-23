Pemex tiene facturas en el limbo: Proveedores reclaman adeudos de dos años

En materia de electricidad, Téllez también identificó riesgos ante la escasez de turbinas para ciclo combinado y el aumento en la demanda de electricidad. (Foto: Cuartoscuro)

Pemex debe tener una mejor gestión interna en la que haya certidumbre en sus compromisos, en donde haya respuesta en adeudos a sus proveedores y no como ocurre actualmente con adeudos de dos años que no se han podido ni facturar, señaló Rafael Espino de la Peña, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (AMESPAC).

“Lo que más nos preocupa es la incertidumbre y la falta de respuesta ante una situación muy irregular que son adeudos desde hace dos años que no se han cumplido”, dijo quien también es exconsejero independiente de Pemex, durante su participación en el panel sobre el sector energético en la 5.ª Convención Binacional de la American Society of Mexico.

Pemex, con deudas a pesar de mecanismo de pago

Si bien se instrumentó un mecanismo de pago a proveedores de la petrolera estatal por facturas del 2025, hay deudas del 2024 que, por un sistema muy particular que tienen de codificación de pagos y descuentos, no se han permitido siquiera facturar, acusó el empresario.

Advirtió que, sin el cumplimiento de sus compromisos con proveedores, la empresa no podrá alcanzar sus metas productivas, sobre todo ante el plan de fortalecimiento del sector de hidrocarburos.

“En cuestión de producción, si no hay inversión, si no se cumplen los compromisos, será difícil que se mantengan las tasas de producción tanto de gas como de petróleo. No exagero si digo que sin inversión muy probablemente al rato terminaremos importando crudo y no teniendo la producción de crudo suficiente para alimentar nuestro sistema nacional de refinación”, advirtió.

Precisamente para desarrollar y diversificar el sistema energético nacional se requiere reactivar el modelo de asociación en el que las empresas privadas toman riesgos, decisiones y reciben sus beneficios pagando impuestos, regalías al Estado, al tiempo que las empresas del Estado disminuyen su participación en la toma de decisiones, dijo Iván Sandrea, exdirector de Suministro Mundial de Petróleo de la OPEP, fundador de Sierra Oil & Gas.

“Creo que el modelo es donde dejas a las empresas que participen, tomen sus decisiones, tomen riesgo y paguen impuestos al Estado. El modelo está ahí, las normativas, la ley, todo existe, los modelos contractuales, todo existe. Lo que hay es que bajarle un poquito o bastante la presencia de la empresa”, dijo durante su intervención.

Tras reconocer que las inversiones actuales son insuficientes, por lo que se requiere de la participación de privados, Aldo Flores Quiroga, exsecretario general del Foro Internacional de Energía, subsecretario de Hidrocarburos, planteó la necesidad de diversificar al sistema, lo que implica inversiones en fuentes alternativas, fuentes renovables, ya que el gas natural apoya al 60 por ciento de la generación de electricidad y casi la totalidad del transporte del país se mueve también con hidrocarburos.

“Podemos atrevernos a pensar más grande y tener una regulación energética que amplíe el número de actores en nuestra industria. No sólo un puñado de empresas, sino muchas empresas con muchos modelos de negocio, con distintos tamaños, con distintas capacidades de innovación”, apuntó.

Inflación por energéticos

Los bombardeos a varias refinerías han agravado la situación de abasto de hidrocarburos en el mundo, provocando una escalada en el precio del diésel que tarde o temprano se dejará sentir sobre la inflación en México, Estados Unidos y el resto del mundo, alertó Luis Téllez Kuenzler, del Club de Industriales, exsecretario de Energía de México.

“El impacto inflacionario va a ser un impacto de largo plazo. Yo no veo que la situación en Medio Oriente vaya a resolverse en el muy corto plazo, no creo que se resuelva después de las elecciones como comentó el presidente Trump”, dijo y explicó que se tiene que reconstruir mucha de la capacidad que se tenía en el Medio Oriente y “suponiendo que la guerra se acabe mañana, eso va a tardar por lo menos un año y medio en arreglarse”, estimó el también expresidente de la Bolsa Mexicana de Valores.

En materia de electricidad, Téllez también identificó riesgos ante la escasez de turbinas para ciclo combinado y el aumento en la demanda de electricidad.

“Está aumentando a pasos realmente acelerados, tanto que lo que está sucediendo es que no hay turbinas, es decir, no hay partes para poder construir plantas de ciclo combinado y el precio de la electricidad se va a ir a las nubes y esto es por el uso de la inteligencia artificial y los centros de datos”, apuntó.