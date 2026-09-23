¿Te pueden meter a la cárcel por hacer memes del Gobierno? Así avanzó la ley ‘antimemes’ en el Senado

Senadores de tres comisiones aprobaron el dictamen para prohibir el uso de la identidad gráfica de los tres niveles de Gobierno.

¿La policía irá por ti si haces memes de políticos mexicanos? Senadores aprobaron en comisiones unidas la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, y se debatirá en los próximos días en el pleno de la Cámara Alta.

Con 34 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, legisladores de las comisiones de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera, aprobaron la iniciativa con la que se aplican de uno a cinco años de cárcel para quienes la incumplan.

Esto dice la ley ‘antimemes’ aprobada en comisiones del Senado

La iniciativa busca armonizar la legislación en materia con acuerdos comerciales internacionales, incluido el T-MEC.

Con ello, la ley indica que se impondrán de uno a cinco años de prisión y una multa de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización “a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno, para inducir al error o engaño, con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública, a través de cualquier medio”.

En un principio, la ley sancionaba a quienes usaran la identidad gráfica “con ánimo de lucro”; sin embargo, se hizo el cambio a escala comercial, con lo que se podrán acreditar delitos mediante datos objetivos para facilitar las investigaciones de presuntos delitos.

Pero, ¿en verdad hay una sanción para quienes hagan memes de partidos políticos o del Gobierno?

La respuesta es no, ya que solo se sancionará a quienes usen la imagen gubernamental con fines comerciales, de engaño o de fraude.

Sin embargo, la iniciativa no especifica que no castigarán a quienes realicen parodias o memes, con lo que no se impide proceder de oficio y los usuarios de las redes sociales no están del todo protegidos. Por esta razón, integrantes de Movimiento Ciudadano se abstuvieron, mientras que el PRI y el PAN votaron en contra.

Una de las polémicas que se espera que se discutan es el uso de la imagen gubernamental, ya que las sanciones serán para quienes busquen un beneficio económico o “impacto perjudicial”.

Respecto al “impacto perjudicial”, no establecen si la parodia que implican los memes en redes sociales podría ser motivo de sanción, pero tampoco que no procederán contra contenidos de este tipo.

Algunos de los supuestos que sí se sancionarían son:

Explotación ilícita de interpretaciones o ejecuciones.

Acceso ilícito a señales cifradas y sistemas de distribución de contenidos.

Elusión de medidas tecnológicas de protección, y la fabricación de dispositivos para eludir dichas medidas. Prestación de servicios para su elusión.

De acuerdo con Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, el uso ilícito de la imagen puede contribuir a delitos como producción, venta y falsificación de productos en plataformas digitales y mediante el comercio en internet.