‘Polo’ recupera fuerza: Es huracán categoría 5 de nuevo

El huracán ‘Polo’ ha recobrado fuerza y luego de haberse degradado a categoría 4, la noche de este miércoles es de nueva cuenta categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El centro del huracán ‘Polo’ se ubica a 235 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 425 kms al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

“El huracán ‘Polo’ volvió alcanzar la categoría 5 de la escala Saffir-Simpson, según la actualización de las 18:40 horas, tiempo del centro de México, del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América NOAA”, indicó el SMN en un comunicado.

El huracán 'Polo' recuperó la categoría 5, el máximo nivel de alerta, la tarde de este 23 de septiembre. (Conagua)

‘Polo’ tiene vientos máximos sostenidos de 260 km/h, rachas de 310 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 9 km/h. Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias en el occidente y sur del país.

Las autoridades federales indicaron que la zona de prevención se mantiene desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán; así como del oeste de San Telmo hasta Playa Pérula, Jalisco.

Pronóstico de lluvias por huracán ‘Polo’

El huracán ‘Polo’ mantendrá una amplia circulación que favorecerá condiciones de lluvia, viento y oleaje elevado en varios estados del occidente y sur de México durante las próximas horas.

El sistema provocará lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en zonas de la costa y el este de Michoacán, así como en la costa y el oeste de Guerrero.

También se prevén precipitaciones intensas, de 75 a 150 milímetros, en Colima, mientras que Jalisco, en su zona sur, y Oaxaca, en el oeste, registrarán lluvias muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros.

Alerta por vientos de ‘Polo’

Además, ‘Polo’ generará vientos sostenidos de 50 a 60 kilómetros por hora, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora, en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

En el litoral de Jalisco se esperan rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, mientras que en la costa occidental de Oaxaca los vientos disminuirán durante la tarde.

El ciclón también ocasionará oleaje de entre 6 y 8 metros de altura, con posibilidad de alcanzar niveles mayores, en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero. En Jalisco y Oaxaca se pronostican olas de entre 2 y 3 metros.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, principalmente en zonas bajas.

Ante estas condiciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.