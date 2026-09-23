‘Polo’ recupera fuerza: Es huracán categoría 5 de nuevo

El huracán ‘Polo’ ha recobrado fuerza y luego de haberse degradado a categoría 4, la noche de este miércoles es de nueva cuenta categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El centro del huracán ‘Polo’ se ubica a 235 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 425 kms al sur-sureste de Manzanillo, Colima.
“El huracán ‘Polo’ volvió alcanzar la categoría 5 de la escala Saffir-Simpson, según la actualización de las 18:40 horas, tiempo del centro de México, del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América NOAA”, indicó el SMN en un comunicado.
‘Polo’ tiene vientos máximos sostenidos de 260 km/h, rachas de 310 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 9 km/h. Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias en el occidente y sur del país.
Las autoridades federales indicaron que la zona de prevención se mantiene desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán; así como del oeste de San Telmo hasta Playa Pérula, Jalisco.
Pronóstico de lluvias por huracán ‘Polo’
El huracán ‘Polo’ mantendrá una amplia circulación que favorecerá condiciones de lluvia, viento y oleaje elevado en varios estados del occidente y sur de México durante las próximas horas.
El sistema provocará lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros en zonas de la costa y el este de Michoacán, así como en la costa y el oeste de Guerrero.
También se prevén precipitaciones intensas, de 75 a 150 milímetros, en Colima, mientras que Jalisco, en su zona sur, y Oaxaca, en el oeste, registrarán lluvias muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros.
Alerta por vientos de ‘Polo’
Además, ‘Polo’ generará vientos sostenidos de 50 a 60 kilómetros por hora, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora, en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero.
En el litoral de Jalisco se esperan rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, mientras que en la costa occidental de Oaxaca los vientos disminuirán durante la tarde.
El ciclón también ocasionará oleaje de entre 6 y 8 metros de altura, con posibilidad de alcanzar niveles mayores, en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero. En Jalisco y Oaxaca se pronostican olas de entre 2 y 3 metros.
Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, principalmente en zonas bajas.
Ante estas condiciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.