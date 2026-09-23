Huracán ‘Polo’ nublará el cielo en Jalisco: ¿Cuál es el pronóstico del clima para el 24 de septiembre?

Así estará el clima en Jalisco este 24 de septiembre.

El clima en Jalisco para este jueves 24 de septiembre traerá temperaturas cálidas y cielo nublado en la Zona Metropolitana de Guadalajara. La influencia del huracán Polo, categoría 4, ocasionará lluvias fuertes, según el SMN. Se esperan encharcamientos.

Vista panorámica de la Zona Metropolitana de Guadalajara bajo el cielo nublado.

¿Qué temperaturas máximas y mínimas habrá mañana en Jalisco?

Para la mañana, Guadalajara y Tlaquepaque registran una temperatura actual de 23.8°C. Zapopan tiene 24.0°C, y Tonalá también presenta 23.8°C. Estas condiciones se mantendrán con cielo nublado en toda la zona metropolitana.

Las temperaturas mínimas para la Zona Metropolitana de Guadalajara estarán alrededor de 12.7°C. Las máximas varían: Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá alcanzarán 29.7°C. Zapopan tendrá la temperatura más alta con 30.0°C.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Hay probabilidad de lluvias y vientos en la zona metropolitana?

La influencia del huracán Polo de categoría 5 hará que se presenten lluvias muy fuertes en Jalisco. Estas precipitaciones podrían traer descargas eléctricas y aumentar los niveles de ríos, causando deslaves e inundaciones en áreas bajas.

El viento en la Zona Metropolitana de Guadalajara soplará a una velocidad de 4 km/h en las cuatro ciudades. Las condiciones del cielo serán principalmente nubladas. Zapopan experimentará un cielo medio nublado, una ligera variación en la región.

¿Cómo estará el clima en Jalisco los próximos tres días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en Jalisco es el siguiente:

Jueves 24 de septiembre: Máxima de 29°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

Viernes 25 de septiembre: Máxima de 30°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

Sábado 26 de septiembre: Máxima de 30°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

Durante el fin de semana, las temperaturas máximas se mantendrán alrededor de 30°C, con mínimas que subirán a 14°C el sábado. El cielo continuará nublado y el viento será constante a 4 km/h. Polo seguirá influyendo en la región.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Guadalajara?

Ante las condiciones de cielo nublado y lluvias intensas, se recomienda mantenerse hidratado. Evite exponerse al sol en horas de mayor radiación, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas. Siga las indicaciones de Protección Civil.

Al salir de casa, es aconsejable llevar un paraguas o impermeable debido a las lluvias pronosticadas. Se sugiere usar ropa ligera y de colores claros para mitigar el calor. Calzado adecuado para evitar resbalones en calles mojadas.

Fuente: CONAGUA.

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