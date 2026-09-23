Hallan muerta a Joselyn Sandoval, alumna de la UAEMéx: Estudiantes exigen investigar el caso

Sobre el kilómetro 32 de la autopista México-Tulancingo, en el municipio de Otumba, fue localizado el cuerpo sin vida de Joselyn Sandoval, de 21 años. La muchacha era estudiante del Centro Universitario Valle de Teotihuacán, que pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

Este hallazgo, del que dieron cuenta comuneros y automovilistas que pasaban por la zona, se registró la mañana de este miércoles, por lo que acudieron elementos de auxilio de Otumba para constatar que el cuerpo de la joven yacía sin vida.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el reporte surgió el 22 de septiembre y se señala que el lugar de su desaparición fue en la colonia Centro del municipio de Teotihuacán.

Los familiares de Joselyn Sandoval dijeron que su familiar tenía como seña particular un lunar en el pómulo izquierdo, mientras que su vestimenta consistía en una blusa color beige de cuello de tortuga, un overol de mezclilla color azul claro y unos tenis blancos con beige.

¿Qué sabemos de la desaparición de Joselyn Sandoval, estudiante de la UAEMex?

Ante la desaparición de la estudiante universitaria, familiares y amigos se dieron a la tarea de buscarla sin obtener resultados positivos durante la semana.

Al lugar del hallazgo de la muchacha acudieron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de Otumba; en tanto, sus familiares reconocieron que se trataba de Joselyn Sandoval.

Finalmente, poco antes del mediodía de este miércoles, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Martha Patricia Zarza, no había emitido ningún pronunciamiento respecto a la alumna de la máxima casa de estudios en esta entidad federativa.

La comunidad estudiantil de la máxima casa de estudios mexiquense ha comenzado a exigir el esclarecimiento total de este caso, que enluta nuevamente a las familias del Estado de México ante los crecientes feminicidios e índices de violencia contra las mujeres.

UAEMex confirma hallazgo sin vida de novio de Joselyn Sandoval

La UAEMex también confirmó el hallazgo sin vida del egresado en Derecho del mismo centro de estudios, Juan Carlos Ortiz. Se presume que el joven era pareja sentimental de la joven.

Apenas el martes, sobre la calle Torres Adalid, en la colonia Centro, municipio de Otumba, fue localizado un automóvil tipo Aveo color negro donde estaba el cadáver de Juan Carlos Ortiz, según lo reconoció su padre, el señor José Juan Ortiz Aguilar.

Será la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la que investigue si las dos muertes de los jóvenes universitarios en el Edomex tienen relación.