Estadounidenses darán voto de castigo contra Trump en elecciones de noviembre: sondeo

En EU, los ciudadanos han expresado que darán su voto a legisladores demócratas en lugar de a republicanos como castigo al mandato de Trump.

Casi la mitad de los votantes en Estados Unidos, el 45 por ciento asegura que su voto en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre va a girar en torno a la gestión del presidente Donald Trump, y que va a castigarlo en las urnas, según muestra una encuesta publicada este miércoles por NPR/PBS/Marist.

Después de que en la convención republicana de principios de mes el propio Trump pidiera considerar los comicios como un referéndum sobre su labor, solo el 24 por ciento de los encuestados respondió que apoyará su gobierno en las legislativas que se celebran en seis semanas.

A su vez, el 30 por ciento restante no considera un factor relevante en estos comicios la figura del presidente estadounidense.

Por ideología, la mayoría de votantes demócratas, el 80 por ciento, irán a las urnas contra Trump, algo que harán más de la mitad de los independientes, el 54 por ciento.

Entre los republicanos, el 59 por ciento declara que su voto se basa en apoyar al presidente.

En términos generales, los votantes afirman que tienen más probabilidades de elegir a un candidato demócrata para el Congreso que a uno republicano, con 53 por ciento frente a un 41 por ciento.

Esto supone un cambio de 13 puntos porcentuales con respecto a la diferencia con la que Trump ganó el voto popular en 2024 y, por este motivo, las elecciones del próximo 3 de noviembre se presentan tan reñidas y plantean la posibilidad de que los republicanos pierdan el exiguo control que mantienen actualmente sobre las dos Cámaras.

Además, Trump tiene, según las encuestas, unos índices de popularidad estancados en mínimos históricos, en torno al 30 por ciento, con la economía como principal preocupación de los ciudadanos agravada por el alza de los precios de la gasolina derivada de la guerra contra Irán.

La encuesta refleja que los votantes creen que los demócratas serían mejores para asuntos como la economía (42% frente al 38%), los precios de la gasolina (40% frente al 27%) y la política exterior (42% frente al 36%).

Las elecciones del 3 de noviembre renovarán por completo la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.