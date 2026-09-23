Tragedia en el Coliseo romano: Cierra sus puertas por muerte de trabajador que cayó 10 metros

Cierran el Coliseo romano tras la muerte de un trabajador: cayó 10 metros mientras instalaba luces. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

El Coliseo romano, el monumento más visitado de Italia, cerró este miércoles sus puertas al público en señal de luto después de que un obrero muriera al caer de una altura de diez metros mientras instalaba un nuevo sistema de iluminación.

El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, dispuso el cierre durante toda la jornada del famoso Anfiteatro Flavio “en señal de duelo por el trágico fallecimiento” del trabajador, un italiano de 22 años.

La clausura se llevó a cabo cuando ya había entrado al monumento el primer turno de visitas de la mañana, ya que “un cierre inmediato de los accesos habría provocado una gran concentración de visitantes en el exterior” del Coliseo con “repercusiones para la seguridad y el orden público”, según un comunicado del Ministerio.

“Una vez finalizada la salida ordenada de las personas que se encontraban en el recinto, el Coliseo será cerrado al público”, termina la nota.

¿Cómo ocurrió la muerte del obrero en el Coliseo romano? Investigan condiciones laborales

El incidente se produjo pasada la medianoche, mientras la víctima se encontraba trabajando en la instalación de un nuevo sistema de iluminación para este monumento.

El personal médico de emergencia llegó de inmediato e intentó reanimarlo, sin embargo, no pudieron hacer nada por el joven.

Las investigaciones técnicas y científicas fueron encomendadas a los Carabineros para esclarecer las causas del accidente y las condiciones laborales del joven en el momento de la caída.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se sumó al pésame, reclamando también que se aclare “por completo” lo ocurrido.

“Quiero expresar mis condolencias y mi cercanía a su familia, a sus seres queridos y a sus compañeros en este momento tan difícil. Y deseo que se esclarezca por completo lo ocurrido lo antes posible. Morir a los 22 años es inaceptable, y lo es aún más cuando sucede en el lugar de trabajo”, afirmó en un comunicado.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, subrayó que “no es aceptable que se siga muriendo en el trabajo” y exigió que “la seguridad sea una prioridad absoluta”.

Los incidentes y las muertes en el empleo son un tema muy sensible en Italia y los sindicatos se sumaron a las denuncias de lo ocurrido.

Desde el mayor sindicato italiano, la CGIL, su secretario regional Natale Di Cola, recordó que la víctima era “un trabajador de una empresa contratada por la Administración Pública” y exigió el cierre total del Coliseo antes de que el ministro lo ordenara.

El fiscal de Roma, Antonino Di Maio, abrió una investigación sobre este fallecimiento y los técnicos supervisaron la zona en busca de información.

El Coliseo romano y el parque arqueológico en el que se integra son el principal destino turístico de Italia, recibiendo millones de visitantes de todo el mundo cada año (en 2024 entraron al Coliseo 14 millones 733 mil 395 personas, un 20 por ciento más que en 2023, y generaron casi 102 millones de euros).