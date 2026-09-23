Clima en Puebla y Morelos: Prevén cielo nublado y vientos de 8 km/h para este jueves 24 de septiembre

Así estará el clima en Morelos este 24 de septiembre.

Este jueves 24 de septiembre, el clima en Puebla y Morelos presentará un cielo mayormente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas que estarán entre los 9°C y los 26°C. La región experimentará mañanas frescas y tardes templadas, con vientos ligeros.

Paisaje urbano de Puebla bajo cielo nublado.

¿Qué temperaturas esperan Puebla y Morelos mañana?

En la ciudad de Puebla, las temperaturas irán de 9.3°C de mínima a 25.7°C de máxima. Para Cholula, con sus municipios, se esperan valores entre 9.0°C y 24.7°C. Ambas zonas tendrán vientos de 8 km/h y cielo nublado. Las mañanas serán frescas.

Cuernavaca, Morelos, presentará temperaturas de 11.3°C de mínima a 25.0°C de máxima. Sus municipios, como la capital, tendrán un rango de 12°C a 26°C. Es la ciudad con la mínima más alta de la región. El viento soplará a 5 km/h.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Lloverá mañana en Puebla y Morelos?

Aunque el cielo estará nublado en Puebla y Morelos, el SMN no pronostica una alta probabilidad de lluvia para este jueves. Las condiciones serán secas, con cielos cubiertos, manteniendo un ambiente fresco. No se prevén aguaceros significativos.

Los vientos serán ligeros en la zona, con velocidades de 8 km/h en Puebla y Cholula, y 5 km/h en Cuernavaca. Estas condiciones ayudarán a mantener un ambiente fresco y estable. Se recomienda estar atento a los reportes oficiales para cualquier actualización climática.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

jueves 24 de septiembre: Máxima de 26°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

viernes 25 de septiembre: Máxima de 25°C, Mínima de 9°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

sábado 26 de septiembre: Máxima de 26°C, Mínima de 9°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia para los próximos días en Puebla y Morelos indica estabilidad. Las temperaturas se mantendrán frescas por la mañana y templadas por la tarde. Las mínimas estarán cerca de los 9°C y las máximas no superarán los 26°C. El cielo variará.

¿Cómo protegerse del clima fresco en Puebla y Morelos?

Se recomienda vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura. Es importante mantenerse hidratado. Las personas sensibles al frío deben tomar precauciones, sobre todo al amanecer en zonas como Puebla y Cholula.

Para actividades al aire libre, se sugiere planificarlas para las horas centrales del día. Llevar un suéter ligero o chamarra es aconsejable. No se esperan condiciones climáticas que limiten las actividades en Puebla y Morelos. Disfruta el clima templado.

Fuente: CONAGUA.

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