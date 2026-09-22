Puebla y Morelos tendrán cielos nublados este miércoles 23 de septiembre

Se esperan temperaturas frescas por la mañana y templadas durante el día en la zona centro-sur del país. (Foto: Cuartoscuro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este miércoles 23 de septiembre las regiones de Puebla y Morelos tendrán un clima con cielos nublados.

Se esperan temperaturas frescas por la mañana y templadas durante el día en la zona centro-sur del país.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Puebla y Morelos?

En la capital poblana, Heroica Puebla de Zaragoza, se pronostican temperaturas que irán de los 9.3°C como mínima a los 25.7°C de máxima. Sus municipios registrarán valores entre 9°C y 26°C, manteniendo un ambiente fresco.

Cuernavaca, Morelos, tendrá una mínima de 11.0°C y una máxima de 25.7°C. En Cholula, Puebla, se prevé una mínima de 9.0°C y una máxima de 24.7°C, lo que la hace un poco más fresca que la capital morelense.

¿Habrá lluvias este miércoles en Puebla y Morelos?

El clima general en la región será de cielo nublado durante el día. Aunque no se esperan lluvias intensas directamente en Puebla y Morelos, el SMN advierte sobre la posibilidad de lluvias en zonas cercanas.

La circulación de sistemas como el huracán ‘Polo’ y el monzón mexicano impactará otros estados. Sin embargo, estas condiciones pueden generar un aumento en la probabilidad de lluvias indirectas o variaciones climáticas en la zona centro-sur.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos el resto de la semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 23 de septiembre: Máxima de 25°C, mínima de 10°C, cielo nublado, viento de 7 km/h.

Jueves 24 de septiembre: Máxima de 26°C, mínima de 9°C, cielo nublado, viento de 9 km/h.

Viernes 25 de septiembre: Máxima de 26°C, mínima de 9°C, cielo nublado, viento de 9 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra estabilidad en las temperaturas, con cielos predominantemente nublados y vientos moderados. El SMN monitorea sistemas como el huracán ‘Polo’ y el monzón, que pueden influir en el clima regional.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Puebla y Morelos?

Se recomienda a los habitantes mantenerse hidratados, especialmente en Cuernavaca donde las temperaturas máximas son ligeramente más altas. Usar ropa ligera y de colores claros ayudará a sentirse cómodo durante el día.

Es aconsejable llevar un suéter ligero para las mañanas frescas y las noches. Si bien no se esperan lluvias intensas, siempre es útil tener un paraguas a mano, dadas las condiciones de cielo nublado.

¿Dónde consultar alertas oficiales de clima en la región?

La información oficial sobre el pronóstico del clima y posibles alertas se puede consultar directamente en el sitio del SMN. Para este pronóstico, no se cuenta con datos específicos sobre la calidad del aire en la zona.

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