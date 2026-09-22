Prevén hasta 38°C en la Península de Yucatán este miércoles 23 de septiembre

El clima en la Península de Yucatán para este miércoles 23 de septiembre traerá temperaturas elevadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que la región tendrá un día cálido, con el calor más intenso en Mérida y cielos despejados. Las zonas costeras presentarán mayor nubosidad.

¿Qué temperaturas habrá mañana en la Península de Yucatán?

Mérida, en Yucatán, registrará las temperaturas más altas, con una mínima de 20°C y una máxima de 37°C. En municipios como Mérida, se esperan valores entre 20°C y 38°C. Este calor será seco, con poca humedad en la zona.

Las ciudades costeras de Quintana Roo tendrán un clima distinto. Cancún y Chetumal esperan mínimas de 24°C y máximas de 30.7°C. Tulum tendrá una mínima de 22°C y una máxima de 32°C, mientras Playa del Carmen variará de 21.7°C a 31.7°C.

¿Se esperan lluvias o vientos fuertes en la región?

La probabilidad de lluvia será baja en la mayoría de la península, aunque las zonas costeras como Cancún y Tulum mostrarán cielos nublados. La humedad será alta en Quintana Roo, alcanzando un 90%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento se mantendrá ligero en toda la península. Mérida tendrá vientos de 8 km/h, igual que Cancún y Chetumal. Tulum experimentará vientos de 6 km/h y Playa del Carmen los más suaves, con 5 km/h. No se prevén ráfagas significativas.

¿Cómo será el pronóstico extendido para la Península?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 23 de septiembre: Máxima de 38°C, mínima de 21°C, cielo despejado, viento de 9 km/h.

Jueves 24 de septiembre: Máxima de 37°C, mínima de 20°C, cielo despejado, viento de 8 km/h.

Viernes 25 de septiembre: Máxima de 36°C, mínima de 19°C, medio nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra temperaturas elevadas, con un ligero descenso. Los cielos despejados predominarán en Yucatán.

Las costas de Quintana Roo seguirán con mayor nubosidad. Es importante estar atento a las actualizaciones del clima para cualquier cambio significativo.

¿Cómo protegerse del calor en la Península de Yucatán?

Para protegerse del calor, es clave beber agua constantemente. Se recomienda evitar el sol directo entre las 11:00 y 16:00 horas. Usar ropa ligera, de colores claros y gorras ayuda a mitigar las altas temperaturas en la península.

Se sugiere usar protector solar con un factor alto para actividades al aire libre. Es vital estar atento a síntomas de golpe de calor. Buscar sombra y descansar en lugares frescos son acciones preventivas importantes durante los días calurosos en la región.

¿Hay alertas climáticas adicionales del SMN?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre el huracán Polo, que se intensificará al sur de Michoacán y Colima. Además, el monzón mexicano generará lluvias intensas en Nayarit y el noroeste del país.

Estas condiciones extremas son para otras regiones y no afectarán directamente a la Península de Yucatán, que mantendrá su pronóstico de calor.

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