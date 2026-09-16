Pemex, en la ruta correcta… va por más pozos

Durante años, las diferentes administraciones que pasaron por Pemex vieron a la exploración como un gasto y no como una inversión a futuro. Tal parece que la apuesta había sido que cuando se agotaran las reservas, “ya Dios proveerá”.

Pero al parecer todo eso cambiará a partir del siguiente año, pues de acuerdo con la Estrategia Programática del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, presentado por la Secretaría de Hacienda, el gobierno de la presidenta Sheinbaum buscará prácticamente duplicar la incorporación de reservas de hidrocarburos durante 2027, acelerando la perforación de pozos para contener la declinación de sus campos maduros y sostener la plataforma de producción petrolera.

El documento que se discute en el Congreso, da cuenta que Pemex prevé terminar 259 pozos durante el próximo año, 24 por ciento más respecto a los 209 programados para 2026. Del total, 230 serán pozos de desarrollo y 29 serán pozos exploratorios.

Con esto, la petrolera nacional busca incorporar 542.8 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de reservas 3P, o reservas posibles que tienen un 10 por ciento de probabilidad de ser extraídas; una cifra 98.1 por ciento superior a los 274 millones planteados para el cierre de este año.

Y es que la prisa que Pemex está reflejando con este cambio de estrategia no es para menos. Resulta que en los últimos 11 años las reservas probadas, o 1P, y que son aquellas que tienen 90 por ciento de posibilidades de ser extraídas, han caído más de 40 por ciento. Y a pesar de que se han mantenido por encima de los 7 mil millones de barriles desde 2018, no alcanzarían ni para 10 años de producción de Pemex al ritmo actual.

Por eso, es imprescindible que cada año se explore más a través de una mayor cantidad de perforaciones. Esta estrategia hará que se encuentren más recursos prospectivos, mismos que eventualmente se confirmen como reservas a través de pozos, y de esta forma se mejore la perspectiva tanto operativa como financiera de Pemex.

En este contexto, el incremento en la actividad exploratoria que contempla Hacienda en el Paquete Económico propuesto para 2027 son buenas noticias. Y esperemos que cada vez se perfore más.

Sin embargo, no hay dinero que alcance para Pemex. La actividad exploratoria es muy cara, sobre todo en este momento en el que la petrolera tiene otras prioridades de corto plazo, pero sin duda este esfuerzo exploratorio es muestra de visión de largo plazo.