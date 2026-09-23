‘EU quiere a México soberano y sin cárteles’: Ronald Johnson destaca cooperación entre ambos países

La relación comercial de casi un billón de dólares al año es solo el reflejo de la integración entre ambos países. (Foto: EFE)

Estados Unidos quiere un México soberano, sin interferencia exterior, pero también libre de organizaciones y cárteles, porque en su bienestar está el de los estadounidenses, señaló Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México.

Durante su mensaje de inauguración de la 5.ª Convención Binacional de la American Society of Mexico, el diplomático estadounidense aseguró que Estados Unidos quiere ver un México que sea soberano y fuera de la interferencia exterior y también un México libre y soberano de organizaciones y cárteles.

“Si a México le va bien, es bueno para Estados Unidos”, dijo Johnson.

¿Cómo va la relación entre EU y México?

Al destacar los vínculos históricos, comerciales y productivos entre México y Estados Unidos, el diplomático resaltó los buenos términos de la relación bilateral bajo las propias palabras del presidente Donald Trump.

“‘Mantenemos una muy buena relación con el gobierno mexicano, ellos tampoco quieren a los cárteles’, son palabras de Trump”, lo citó al referir los resultados obtenidos por la cooperación entre ambos países en materia de seguridad y combate al crimen organizado y al tráfico de armas.

“En México, el fentanilo y otras drogas se han reducido de manera significativa desde que la presidenta Sheinbaum tomó el poder. Se han reducido estas cifras que se traducen en vidas; se han salvado 35 mil vidas al año”, dijo.

Agregó que se han confiscado más de 50 mil armas de fuego antes de que lleguen a México y algunos de los 10 fugitivos más buscados del FBI han sido conferidos.

Relación comercial entre México y EU

La relación comercial de casi un billón de dólares al año es solo el reflejo de la integración entre ambos países. Tan solo en la industria turística, con 720 mil vuelos comerciales que llegan a México cada año, un flujo constante de turistas en cruceros se alcanza un total de 40 millones de visitas de ciudadanos americanos anualmente.

“Si combinamos los visitantes y más los ciudadanos americanos que viven en México, tenemos una población equivalente a 15 estados de la Unión Americana. Compartimos más que una frontera de 2 mil kilómetros, compartimos oportunidades; entre Estados Unidos y México tenemos todo lo que necesitamos, tenemos una fuerza laboral increíble y tenemos todo lo que necesitamos”, dijo.

La cooperación, sobre todo la apertura al diálogo del embajador, fue reconocida por Larry Rubin, presidente de la AmSoc, quien destacó que, al igual que en 1942, cuando nació la asociación, el momento era complejo tanto para México como para Estados Unidos.

“Hoy es un momento complejo con la seguridad, el crimen organizado; no debemos permitir que definan nuestra relación. El crimen organizado transnacional, el tráfico de armas, la violencia, requieren cooperación, responsabilidad compartida y respeto a la soberanía de cada país”, apuntó durante la apertura de los trabajos de la reunión.