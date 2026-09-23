Oposición ‘se pone del lado de Trump’: ‘Necesitamos toda la fuerza de la ley contra los cárteles’

Alejandro 'Alito' Moreno advirtió que está de acuerdo con Trump sobre que México está dominado por los cárteles.

La oposición en el Senado criticó que el gobierno tenga una adicción a proteger al narcotráfico y seguir dinamitando la relación con Estados Unidos, ante las nuevas declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que México es el “epicentro de la violencia de los cárteles”.

“No hace falta que alguien fuera de México venga a decir que no se está haciendo lo suficiente, eso es algo que nosotros sabemos.

“Sabemos que este gobierno tiene una adicción por los narcopactos. En el caso del sexenio anterior fue explícito. El eslogan era abrazos, no balazos”, afirmó Ricardo Anaya, coordinador parlamentario del PAN en la Cámara alta.

Marko Cortés, del PAN, dijo que “es verdad” porque en este gobierno “ganaron junto con el crimen”.

En tanto, Alejandro Moreno, líder del PRI y también senador, calificó de “durísimo” el señalamiento.

“Coincido con el presidente Trump en que México debe recuperar el control de su territorio. Necesitamos cooperación firme con Estados Unidos y toda la fuerza de la ley contra los cárteles del crimen organizado. La soberanía se defiende recuperando el territorio mexicano de las manos del crimen”, afirmó en redes sociales.

Manuel Añorve, coordinador del PRI, criticó que el gobierno sigue “dinamitando” la relación bilateral con Estados Unidos, y que Trump diga que México es epicentro del narco, solo es una reiteración de que no hay acción.

“No hay en este país alguien que esté tomando decisiones y esté, por supuesto, terminando con estos cárteles que se han apropiado de muchas regiones de nuestro país.

“Ahí están los ejemplos, Michoacán, Tamaulipas, Sonora, hacen los cárteles lo que quieran. Esa es una consecuencia de no tomar cartas en el asunto por parte del gobierno de México y que solamente circunscribe el gobierno de México a pedir pruebas”, dijo en entrevista previa a la sesión ordinaria.

Paloma Sánchez, senadora del PRI, criticó que la presidenta Claudia Sheinbaum recién estuvo en Sinaloa y ni siquiera habló de atender a las víctimas de la violencia.

“Sigue con el discurso de la soberanía, pero nunca habló de Rocha Moya, de Enrique Inzunza”.