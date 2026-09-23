Trump ‘frenó’ ataques aéreos contra México por ‘endurecimiento contra cárteles’ de Sheinbaum, según NYT

Trump tenía en la mira a los cárteles en México: ¿por qué puso en pausa los ataques aéreos? (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, puso en pausa los planes para lanzar ataques aéreos contra cárteles de la droga que operan en México, reveló el New York Times.

De acuerdo con fuentes anónimas citadas por el diario estadounidense, la administración de Trump decidió frenar su estrategia militar “por ahora” debido a los esfuerzos del gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Funcionarios estadounidenses dejaron prácticamente en pausa los planes de realizar ataques aéreos en territorio mexicano, al menos por ahora, según un funcionario estadounidense, un exfuncionario del Pentágono y dos funcionarios mexicanos”, se lee en el artículo.

Al comienzo de su gobierno, en reiteradas ocasiones, Donald Trump sugirió la posibilidad de realizar ataques aéreos contra miembros de cárteles mexicanos hasta la incursión de tropas de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el territorio mexicano.

¿Por qué Trump ‘frenó’ los ataques aéreos contra cárteles en México?

Sin embargo, la postura del gobierno de Trump cambió por el “enfoque más agresivo contra los cárteles” por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, mejoró la relación y colaboración de agencias estadounidenses e instituciones de seguridad mexicanas, recupera el NYT respecto a los cambios notorios en la relación entre ambas naciones.

Incluso, funcionarios del gobierno de Donald Trump elogiaron los resultados del gobierno de Claudia Sheinbaum, aunque también reconocieron la falta de esfuerzos.

“Después de un año de tensiones, la relación entre ambos países está despegando (...). Las agencias militares y de seguridad de ambos lados de la frontera han profundizado significativamente sus vínculos”, recordó el NYT.

Acciones que realiza México para ‘contentar’ a Trump

Sumado a las detenciones y operaciones de las instituciones de seguridad contra el crimen organizado, México accedió a colaborar con las agencias de Estados Unidos.

Supuestamente, las agencias de EU incorporaron a “cientos” de funcionarios mexicanos para formar las “unidades certificadas”.

Los oficiales mexicanos son capacitados y evaluados por autoridades estadounidenses, quienes sirven como vínculo, ya que reciben información de inteligencia sobre objetivos prioritarios de grupos delictivos.

A lo anterior, se suma que la Secretaría de Marina se encarga de interceptar las embarcaciones utilizadas para el narcotráfico que son localizadas por agencias estadounidenses cerca de las aguas mexicanas.

En tanto, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es muy claro bajo las condiciones en que coopera con el vecino del norte: soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida; respeto y confianza mutua y no subordinación.

Parte de los esfuerzos en conjunto generaron una reducción de los cruces fronterizos ilegales y el desplome del tráfico de fentanilo.