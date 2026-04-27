‘Sorprenden’ embarcación que ocultaba una tonelada de cocaína en Chiapas; 6 extranjeros fueron detenidos

En costas de Chiapas, se aseguró cerca de una tonelada de cocaína. (Foto: @GabSeguridadMX)

En costas de Chiapas, autoridades federales interceptaron una embarcación menor que transportaba 18 bultos con presunta cocaína y, además, detuvieron a seis personas de nacionalidad extranjera.

La embarcación fue detectada mediante el sistema de vigilancia marítima, al presentar maniobras inusuales para la navegación civil. Ante ello, se desplegaron unidades de superficie y aeronavales para su localización e interceptación en altamar, detalló el Gabinete de Seguridad de México.

El aseguramiento ocurrió aproximadamente a 65 millas náuticas (120 kilómetros) al noroeste de Puerto Chiapas. Durante la inspección, las autoridades localizaron 18 bultos que contenían un peso estimado de 904 kilogramos de cocaína. En el lugar fueron detenidos los seis tripulantes.

A los implicados se les informaron sus derechos y, junto con la droga asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

La operación fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Cuántas toneladas de cocaína ha incautado el Gobierno de Sheinbaum?

Según estimaciones oficiales, el decomiso representa una afectación económica superior a los 349 millones de pesos, además de impedir que miles de dosis de esta droga lleguen a las calles.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron que continuarán con las operaciones de vigilancia marítima y aérea en aguas nacionales para garantizar el Estado de derecho en las zonas marinas del país.

Según cifras del Gabinete de Seguridad, desde la llegada de Claudia Sheinbaum al poder en octubre de 2024, la Marina ha incautado 62 toneladas de cocaína en alta mar como “parte de las acciones para debilitar las operaciones del crimen organizado”, en medio de la presión de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

Los narcotraficantes utilizan distintas vías, entre ellas el mar, para el tráfico de drogas en México y su potencial traslado hacia Estados Unidos.