Acusan a sobrino del exsecretario de Marina de intento de asesinato: ‘Es la clave del huachicol fiscal’

Fernando 'N' fue detenido por autoridades argentinas en coordinación con la Marina y la FGR.

El contraalmirante mexicano Fernando N, detenido en Argentina por presuntamente liderar la red de huachicol fiscal, ingresó a dicho país con pasaporte falso; además, lo señalaron de intento de homicidio de funcionarios mexicanos.

Argentina señala a Fernando N de intento de homicidio

A través de un video, la ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva detalló que el vicealmirante enfrenta también una acusación por intento de homicidio.

“Venía desde Colombia con un pasaporte guatemalteco trucho (falso). Su nombre es Fernando N, vicealmirante de la Marina Armada mexicana. Buscado por la CIA y con alerta roja de la Interpol”.

“Está acusado de crimen organizado, corrupción, robo de combustible e intento de homicidio a funcionarios mexicanos. Farías Lagunas es la pieza clave de la organización criminal que traficaba combustibles desde Estados Unidos hacia México haciéndolos pasar por aceites y aditivos".

La ministra celebró la detención de Fernando N asegurando que Argentina no es refugio de criminales. “El que las hace, las paga”, expresó.

El sobrino del exsecretario de Marina de AMLO, Rafael Ojeda Durán, era buscado desde finales de 2025.

La Fiscalía General de la República lo señalaba de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

¿Qué es la red de huachicol fiscal por la que señalan a Fernando N?

La red de huachicol fiscal consistía en ingresar ilegalmente combustibles con documentos falsos para evadir impuestos

Fue destapada en septiembre, cuando el Gobierno de Claudia Sheinbaum anunció órdenes de detención contra 14 personas, entre ellas seis marinos implicados en una red que defraudó millones de pesos y que se tejió desde los despachos de la institución.