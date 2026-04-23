Como en los Expedientes X: FBI investiga las misteriosas muertes de 11 científicos en EU

Donald Trump dijo que es un "asunto bastante serio" la muerte de 11 científicos en EU.

Algo raro está ocurriendo en Estados Unidos: cerca de 11 científicos y personal relacionado con secretos nucleares o tecnología de cohetes han fallecido o desaparecido misteriosamente en los últimos años. ¿Quiénes son?

No se trata de un episodio de Los Expedientes X ni de ninguna teoría de la conspiración. El 20 de abril, el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental del Congreso estadounidense presentó una solicitud formal a diversas agencias del país para obtener información sobre los científicos muertos.

Las cartas fueron dirigidas al Departamento de Energía, al Departamento de Guerra, al FBI y a la NASA, y en cada una los legisladores exigieron información sobre el caso, que ya genera preocupación en las altas esferas gubernamentales.

“Solicitamos información sobre cualquier dato relacionado con estas muertes y desapariciones, así como sobre los procesos y procedimientos vigentes para proteger los secretos científicos estadounidenses y garantizar la seguridad del personal”, escribieron los legisladores”, indicó el comité.

Ahora, el FBI dice que está “liderando los esfuerzos” para buscar conexiones entre las muertes y encontrar respuestas.

El Departamento de Defensa indicó que únicamente que respondería al comité. El Departamento de Energía remitió las preguntas a la Casa Blanca, que ha dicho que solicitará más información del caso.

¿Qué se sabe de los científicos muertos en Estados Unidos?

Informes públicos que señalan al comité de supervisión plantean interrogantes sobre una posible conexión siniestra entre una serie de muertes y desapariciones misteriosas.

Por ahora, son públicos los siguientes nombres:

Michael David Hicks , científico que trabajó en el Laboratorio de Propulsión a Chorro.

, científico que trabajó en el Laboratorio de Propulsión a Chorro. Frank Maiwald , especialista en investigación espacial.

, especialista en investigación espacial. Monica Reza, directora del Grupo de Procesamiento de Materiales del Laboratorio de la NASA.

William Neil McCasland , general retirado de las Fuerzas Armadas.

, general retirado de las Fuerzas Armadas. Melissa Casias , personal del Laboratorio Nacional de Los Álamos.

, personal del Laboratorio Nacional de Los Álamos. Anthony Chavez, personal del Laboratorio Nacional de Los Álamos.

personal del Laboratorio Nacional de Los Álamos. Jason Thomas, científico y subdirector de biología química de Novartis.

La primera muerte está fechada el 30 de julio de 2023, cuando Michael David Hicks, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA entre 1998 y 2022, falleció.

El cohete lunar Artemis II de la NASA. (Chris O'Meara/AP)

Otra exempleada del mismo laboratorio, Monica Reza, quien se desempeñaba como directora del Grupo de Procesamiento de Materiales del Laboratorio de la NASA, desapareció mientras hacía senderismo en California en junio de 2025 y las autoridades no la han localizado.

En febrero de 2026, el general retirado de la Fuerza Aérea William Neil McCasland desapareció de su casa en Albuquerque, Nuevo México, y no ha sido encontrado. El hombre tenía en su poder un revólver calibre .38.

Según los informes, las otras personas desaparecidas o fallecidas son dos personas vinculadas al JPL de la NASA, dos vinculadas al Laboratorio Nacional de Los Alamos, relacionado con pruebas nucleares, un científico del MIT que trabajaba en fusión nuclear, un investigador farmacéutico y un contratista gubernamental que trabajaba en una planta de producción de componentes para armas nucleares.

La Seguridad Nacional de Estados Unidos podría estar en riesgo; “es serio”: Trump

La preocupación de que las muertes puedan estar conectadas no ha pasado desapercibida para los periodistas en Estados Unidos.

El presidente Donald Trump ha dicho que es un asunto "bastante serio" la muerte de 11 científicos relacionados con el programa de cohetes de la Nasa. (Alex Brandon/AP)

El comité de supervisión subrayó que, si los informes son ciertos, estas muertes y desapariciones “podrían representar una grave amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y para el personal estadounidense con acceso a secretos científicos”.

Cuando los periodistas le hicieron una pregunta al presidente Donald Trump sobre el caso la semana pasada, él les dijo que “acababa de salir de una reunión sobre ese tema”, y que era “algo bastante serio”. El mandatario indicó que tendría respuestas al respecto “en la próxima semana y media”.