Peso grita ‘goooool’ ante el dólar: ¿Cuánto se aprecia HOY 11 de junio?

Así cotiza el peso ante el dólar este jueves 11 de junio en los mercados.

El peso mexicano extiende sus ganancias ante el dólar este jueves 11 de junio, día de inauguración del Mundial 2026, en un entorno influido por la publicación de datos de inflación en Estados Unidos y el ajuste en las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

El peso se aprecia 0.28 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.37 unidades, de acuerdo con datos de Bloomberg. La cifra representa un avance de 3 centavos en comparación con el cierre del miércoles 10 de junio.

Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, señaló que el tipo de cambio no mostró reacción relevante ante recientes comentarios de Donald Trump relacionados con el T-MEC.

El miércoles, el republicano afirmó que Estados Unidos “no necesita nada de México y Canadá” y puso en duda que la revisión del T-MEC sea exitosa.

“No sé si voy a renovarlo porque, paraser sincero, a Estados Unidos le va mucho mejor”, afirmó en el Despacho Oval durante la firma de una ley para financiar los servicios de inmigración en los próximos tres años.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.84 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.87 unidades por cada billete verde.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años en Estados Unidos se ubica en 4.52 por ciento, mientras que el bono mexicano a 10 años se mantiene en 9.15 por ciento.

En el mercado de divisas, las monedas que más se aprecian frente al dólar son el cedi ghanés con 2.64 por ciento; el peso colombiano con 1.15 por ciento; el real brasileño con 0.93 por ciento,; el sol peruano con 0.74 por ciento, y el peso chileno con 0.67 por ciento.