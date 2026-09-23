A 12 años de Ayotzinapa: Normalistas lanzan explosivos contra cuartel militar en Iguala

Las acciones en Iguala forman parte de la jornada que estudiantes normalistas y familiares de los 43 desaparecidos realizan en los días previos al 26 de septiembre. EFE

Estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y de otras normales rurales de diferentes estados de la República lanzaron artefactos explosivos de fabricación casera hacia el interior de las instalaciones del 27.º Batallón de Infantería, en Iguala, Guerrero, como parte de las movilizaciones por el 12.° aniversario de la desaparición de 43 normalistas.

De acuerdo con los reportes sobre la movilización, los hechos ocurrieron cuando los estudiantes se disponían a abandonar la ciudad a bordo de 23 autobuses, después de realizar un mitin frente a las instalaciones militares.

Durante la concentración, los normalistas exigieron justicia por la desaparición de sus compañeros ocurrida en septiembre de 2014 y reclamaron avances en las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Además del lanzamiento de los artefactos, los estudiantes realizaron pintas en los muros que delimitan las instalaciones del 27 Batallón de Infantería.

De acuerdo con los reportes sobre la movilización, los hechos ocurrieron cuando los estudiantes se disponían a abandonar la ciudad a bordo de 23 autobuses. EFE (José Luis de la Cruz/EFE)

Normalistas alistan actividades por desaparición de 43 estudiantes

Las detonaciones se realizaron hacia el interior del campo militar y, posteriormente, los jóvenes abordaron nuevamente los autobuses para retirarse del lugar. Mientras tanto, personal militar permaneció dentro de las instalaciones.

Esta movilización representa, de acuerdo con los reportes, la primera acción considerada de carácter radical dentro de las actividades de la jornada de protestas de 2026 y la primera ocasión en el año en que los normalistas vandalizan un edificio público durante sus movilizaciones.

Las acciones en Iguala forman parte de la jornada que estudiantes normalistas y familiares de los 43 desaparecidos realizan en los días previos al 26 de septiembre, fecha en que se cumplirán 12 años de los hechos ocurridos en Iguala y Cocula.

Uno de los principales reclamos dirigidos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es el acceso a alrededor de 800 folios de información relacionados con actividades realizadas por integrantes del Ejército Mexicano durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Estudiantes lanzan petardos contra instalaciones militares por caso Ayotzinapa. EFE (José Luis de la Cruz/EFE)

Los familiares y estudiantes han sostenido que esa documentación puede contribuir al esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas, mientras que la exigencia de entregar la totalidad de esos documentos continúa siendo uno de los puntos centrales de las movilizaciones por el aniversario.