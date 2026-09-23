Detienen a Juan, alias ‘El Bola’, señalado por delitos de secuestro y extorsión en La Merced

Autoridades de la CDMX detuvieron a El Bola, presunto responsable de delitos de extorsión.

En la alcaldía Benito Juárez, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reaprehendieron este miércoles a Juan N., alias ‘El Bola’, de 41 años de edad, por el delito de secuestro agravado.

En coordinación con la Fiscalía capitalina, la SSC informó que ‘El Bola’ también estaría vinculado con la extorsión de comerciantes en la zona de La Merced, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Durante los recorridos de seguridad pie tierra que realizaban en la avenida México-Coyoacán, de la colonia Santa Cruz Atoyac, los uniformados identificaron al ciudadano, por lo que se aproximaron y le hicieron de su conocimiento el mandamiento judicial en su contra.

Posteriormente, a Juan N. le fueron leídos sus derechos constitucionales y fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad penitenciaria correspondiente, en un Centro Penitenciario ubicado en el oriente de la Ciudad de México.

El procedimiento se realizó en estricto apego con los protocolos de actuación policial, con respeto a los derechos humanos y conforme a los lineamientos establecidos para el cumplimiento de mandamientos judiciales.

Grupos criminales en la Ciudad de México

En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) identificó diversos grupos delictivos en la capital. Entre ellos algunas células del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Familia Michoacana. Además, hay grupos con operaciones locales como La Unión Tepito, la Fuerza AntiUnión, Cártel de Tláhuac, Los Rodolfos, Cártel Nuevo Imperio, Los Tanzanios y Los Balta.

Las autoridades también identificaron organizaciones delictivas regionales, como Los Montachoques, Los Richis, Los Estúpidos, Los Tanzanios y otros.

De acuerdo con el reporte de la SSC correspondiente a agosto y publicado el pasado 7 de septiembre, indica que la SSC de la CDMX ha detenido a 12 mil 8 personas por delitos de alto impacto, como la extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y homicidio, en datos recopilados del 5 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026.

“En materia de combate a la extorsión, desde el inicio de la actual administración y hasta el 31 de agosto de 2026, fueron detenidas 411 personas por los delitos de extorsión y tentativa de extorsión. En agosto se realizaron 19 detenciones relevantes de presuntos responsables de este delito en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza”, indicó el informe.