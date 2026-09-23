El regreso de Avengers: Endgame a los cines no se limita a repetir una de las películas más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel. Encore incorpora escenas postcréditos nuevas y modifica una parte del cierre de la película.

De acuerdo con medios especializado en entretenimiento, las modificaciones enfilan todo hacia el estreno de Avengers: Doomsday, por lo que te contamos todo lo que sabemos al respecto.

¿Cuántas escenas postcréditos tiene ‘Avengers: Endgame Encore’?

Avengers: Endgame Encore tiene tres escenas postcréditos nuevas. A ellas se suma una modificación dentro del propio final de la película, por lo que son cuatro cambios importantes respecto a la versión original que fue un auténtico fenómeno en 2019.

Las tres secuencias posteriores a los créditos están relacionadas con Avengers: Doomsday: una muestra qué ocurre con Bruce Banner, otra presenta una crisis dentro de la Autoridad de Variación Temporal (TVA) y la última recupera un elemento sonoro del cierre original de Endgame para introducir a Doctor Doom.

¿Qué pasa en las escenas postcréditos de ‘Avengers: Endgame Encore’?

Alerta de spoilers. La primera escena muestra a Bruce Banner encerrado en una instalación militar subterránea, después de los acontecimientos de Spider-Man: Brand New Day. Banner explica mediante una grabación que trabaja en un método para suprimir la radiación gamma y evitar que Hulk vuelva a escapar.

Su plan se interrumpe cuando Doctor Doom aparece en el lugar. “Mister Banner. I’m here to collect you” (’Señor Banner. Estoy aquí para llevármelo’), le dice antes de que la escena termine con Bruce transformándose fuera de cámara y un símbolo verde en el suelo.

La segunda secuencia lleva la acción a la TVA. Mobius, O.B. y Casey detectan una incursión entre la Tierra-10005, el universo asociado con los X-Men, y Tierra-1127. Ambos mundos comienzan a dispararse misiles mientras otras realidades aparecen en los monitores.

La situación escala rápidamente: los personajes observan que miles de universos están en riesgo de colisionar y se señala que 3 mil universos están cerca de encontrarse con su final.

¿Qué cambia en el final de ‘Avengers: Endgame Encore’?

Antes de los créditos y las escenas anteriormente mencionadas, también hay una modificación. La parte en la que Steve Rogers y Peggy Carter bailan después de que él decide quedarse en el pasado continúa cuando tocan a la puerta.

Peggy pregunta en qué puede ayudar y se ensuentra con Loki, quien le responde: “No, but I can help you. Both of you” (’No, pero puedo ayudarlos a los dos’). Steve sale de su escondite y el encuentro termina antes de explicar qué busca el personaje o cómo encaja su aparición en la cronología del Universo Cinematográfico de Marvel.

El último añadido aparece al final de los créditos. Endgame recuperaba originalmente el sonido de Tony Stark golpeando el metal mientras construía su primera armadura de Iron Man. Ahora, esas mismas referencias acompañan imágenes de Doctor Doom forjando su máscara, en un enlace directo con Avengers: Doomsday, puesto que Robert Downey Jr. será quien interprete al villano principal de la próxima película del universo.