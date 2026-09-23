Acepta la derrota, prepara la cartera: Precios oficiales de conciertos de Los Bukis en CDMX y Guadalajara

Los Bukis, liderados por Marco Antonio Solís, ofrecerán dos conciertos en México en diciembre. (Foto: Cuartoscuro)

Acepta la derrota, sé feliz y prepara la cartera, porque se revelaron el mapa y los precios de los boletos para los conciertos de Los Bukis en México.

La agrupación encabezada por Marco Antonio Solís regresa al país con dos presentaciones para cerrar su gira de 2026, una en la Ciudad de México y otra en Guadalajara.

‘El Buki’ explicó que los show tendrían un significado especial para la agrupación, pues buscan cerrar esta etapa de su gira junto a sus seguidores.

“Este capítulo como merece: cantando, recordando y agradeciendo todo lo vivido. Porque ayer, hoy y siempre ¡somos tuyos por siempre!”, escribió el cantante en una publicación en redes sociales.

Los Bukis cierran su gira 2026 con dos conciertos programados para diciembre. (Foto: Cuartoscuro.com) (Omar Martínez Noyola)

¿Cuándo son los conciertos de Los Bukis en México?

Hasta el momento, Los Bukis confirmaron dos presentaciones en México. El primer concierto será en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, el sábado 12 de diciembre de 2026.

Una semana después, la agrupación se presentará en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara, el sábado 19 de diciembre de 2026.

Ambas presentaciones contarán con diferentes zonas dentro de los inmuebles, por lo que el precio de las entradas depende de la ubicación elegida por los asistentes.

¿Cuáles son los precios de los boletos para Los Bukis en el Estadio GNP de CDMX?

Para el concierto de Los Bukis en el Estadio GNP Seguros, la distribución contempla diferentes zonas en pista y gradas, además de un área de General B.

Estos son los precios de los boletos por zona:

Los precios anteriores ya incluyen el cargo por servicio de Ticketmaster. Sin embargo, se aplicará una comisión adicional de 50 pesos por boleto correspondiente al procesamiento de la orden.

¿Cuánto cuestan los boletos de Los Bukis en Guadalajara?

Para el concierto en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara, la distribución por zonas es similar, aunque existen algunas diferencias debido a las características del inmueble.

El recinto también contará con un área General, mientras que algunas zonas están divididas en diferentes sectores, lo que modifica el precio de los boletos.

Al igual que en la Ciudad de México, los precios ya incluyen el cargo por servicio de Ticketmaster, aunque se aplicará una comisión adicional de 50 pesos por cada boleto debido al procesamiento de la orden.

¿Cuándo es la preventa de los conciertos de Los Bukis?

La preventa para los conciertos de Los Bukis, liderados por Marco Antonio Solís, arranca el 24 de septiembre de 2026 a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Para esta primera etapa será necesario cumplir con los requisitos establecidos por HSBC, principalmente contar con una tarjeta de crédito HSBC Premier.

La segunda preventa inicia el 25 de septiembre a las 14:00 horas, también tiempo del centro de México. En esta etapa es necesario contar con una tarjeta de crédito o débito HSBC, sin importar la categoría.

Finalmente, la venta general empieza el 26 de septiembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que cualquier persona puede intentar adquirir sus entradas de acuerdo con la disponibilidad.