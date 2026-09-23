PT protesta y bloquea vialidades en Morelos; gobierno estatal advierte disputa electoral

Protesta del PT bloqueó vialidades y accesos al Palacio de Gobierno de Morelos. El Ejecutivo estatal condenó las acciones. (Cuartoscuro: Margarito Pérez Retana).

En el marco del arranque formal del proceso electoral 2026-2027 y de las recientes señales nacionales sobre una posible ruptura de la alianza con el Partido del Trabajo (PT), el Gobierno del Estado de Morelos fijó una postura firme de condena enérgica ante los bloqueos y la parálisis vial registrados este día en la capital del estado.

En su comunicado oficial, el gobierno estatal señala a la diputada y lideresa estatal del PT, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, como la organizadora del movimiento junto con legisladores y simpatizantes de ese instituto político, entre ellos su esposo Víctor Hugo Bobadila Gutiérrez.

Los manifestantes que se identificaron como militantes del PT bloquearon durante varias horas la autopista México-Acapulco y la colocaron cadenas y candados en los accesos al Palacio de Gobierno.

El Ejecutivo estatal rechazó tajantemente estas acciones al señalar que ningún interés partidario o electoral justifica alterar la movilidad ni perjudicar la seguridad y el libre tránsito de la ciudadanía y de los trabajadores.

El subsecretario de Gobierno, Miguel Ángel Peláez Gerardo, calificó los hechos como graves, al denunciar que tanto empleados como usuarios quedaron “secuestrados” e impedidos de salir o ingresar al recinto gubernamental.

Esta movilización coincide con la postura impulsada por la dirigencia nacional petista sobre la reconfiguración de alianzas de la autodenominada Cuarta Transformación en diversos estados del país.

Entre la protesta social y la disputa político-electoral

En un mensaje difundido en redes sociales, la líder del PT Morelos y diputada local, acompañada del diputado Alberto Sánchez Ortega, justificó el cierre de vialidades bajo el argumento de un supuesto hartazgo social y exigencias en materia de obra pública, salud y seguridad, además del carente diálogo con la gobernadora de la entidad, Margarita González Saravia.

El gobierno estatal reiteró su apertura al diálogo institucional, siempre y cuando este se conduzca bajo los principios de legalidad y sin afectar a la población morelense.

El Ejecutivo estatal advirtió que no cederá ante presiones de carácter político que buscan fracturar la paz social y desestabilizar la gobernabilidad de la entidad de cara a los comicios venideros.

Tania Valentina Rodríguez Ruiz ha desempeñado el cargo de diputada local en tres periodos diferentes (2009-2012, 2018-2021 y 2021-2024), además de integrar la legislatura actual en el Congreso de Morelos. Asimismo, ha fungido como dirigente y comisionada política del Partido del Trabajo (PT) en la entidad, desempeñándose de manera continua en la dirigencia política estatal dentro del periodo registrado desde el año 2000.

Víctor Hugo Bobadilla Gutiérrez cuenta con antecedentes políticos que incluyen su paso como presidente municipal de Ocuituco, cargo desde el cual fue señalado por la gestión de recursos. Posteriormente, ha participado como candidato del Partido del Trabajo (PT) a una diputación local en Morelos, destacando también en el ámbito público y mediático por haber sido blanco de agresiones armadas durante actividades políticas y proselitistas en la región.