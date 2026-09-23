Cárteles Unidos se queda sin jefe regional: Capturan a ‘El Kamoni’ buscado por EU

'El Kamoni', jefe regional del Cártel de Tepalcatepec, fue detenido en Michoacán

Edgar Valeriano N, alias ‘Kamoni’, fue detenido este 23 de septiembre en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, durante un operativo coordinado por autoridades mexicanas e Interpol México, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con el comunicado, el detenido es señalado como jefe regional del Cártel de Tepalcatepec, organización con presencia en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista.

La dependencia indicó que contaba con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

El Gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de tres millones de dólares por información que permitiera localizarlo y capturarlo.

La operación se realizó con personal de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano e Interpol México, a partir del intercambio de información con organismos internacionales y trabajos de inteligencia militar.

¿De qué delitos se le acusa a ‘El Kamoni’?

Según la Sedena, Edgar Valeriano N ‘Kamoni’ es señalado por su presunta participación en la elaboración y distribución de drogas sintéticas, así como en la extorsión a empresarios del sector citrícola en Michoacán.

La dependencia también lo identifica como colaborador cercano de Juan José N, ‘El Abuelo’, a quien señala como líder del Cártel de Tepalcatepec.

Durante la detención, las autoridades aseguraron armamento y municiones. El detenido y los objetos decomisados fueron trasladados en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México.

Posteriormente, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que continuará con las investigaciones y las diligencias correspondientes para determinar su situación jurídica.

La información de la Sedena se refiere a señalamientos y acusaciones, por lo que corresponde a las autoridades ministeriales y judiciales establecer las responsabilidades legales.

¿Qué sabemos del Cártel de Tepalcatepec?

El Cártel de Tepalcatepec es mencionado en investigaciones estadounidenses relacionadas con organizaciones criminales que operan en Michoacán.

En agosto de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre cargos contra cinco integrantes de los llamados Cárteles Unidos, entre ellos Juan José Farías Álvarez ‘Abuelo’ y Edgar Orozco Cabadas ‘El Kamoni’. El Gobierno estadounidense anunció recompensas de hasta 10 millones de dólares por ‘Abuelo’ y tres millones por ‘El Kamoni’.