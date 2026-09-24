Asesinan a Guillermo Pamuce ‘El Chino’ Yep, coordinador de PAZ en Veracruz: Recibió 10 disparos

Guillermo Pamuce Yep, coordinador regional del nuevo partido político PAZ, fue asesinado a balazos en Coatzacoalcos, Veracruz.

Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoes 23 de septiembre en la avenida Jirafas, a la altura del fraccionamiento Veleros, cuando el hombre fue atacado por un comando armado.

Pamuce Yep, también conocido como ‘El Chino’ Yep, recibió 10 impactos de bala, lo que provocó una movilización de elementos de seguridad en la zona, conocida por ser una nueva unidad habitacional en la zona poniente de la ciudad de Coatzacoalcos, cerca del malecón costero y a un lado de la colonia Punta Caracol.

Partido PAZ lamenta asesinato de Guillermo Pamuce

En redes sociales, el partido PAZ condenó el asesinato de Guillermo Pamuce, su coordinador regional en Veracruz.

“Exigimos a la Fiscalía General del Estado una investigación inmediata y exhaustiva. Su muerte no puede quedar impune. Ninguna familia debería vivir una pérdida así. Merecemos vivir sin miedo y con justicia”, escribió el partido político.

¿Quién fue Guillermo Pamuce Yep?

Guillermo Pamuce Yep formaba parte de las filas de PAZ, dirigido a nivel nacional por Hugo Eric Flores, aunque anteriormente estuvo con el extinto Partido Encuentro Social (PES).

Fue regidor sexto en el ayuntamiento de Jáltipan en 2022.

De acuerdo con medios locales, es sobrino del exdiputado Gonzalo Guízar Valladares, ahora uno de los principales liderazgos de PAZ y dirigente del partido en Veracruz. Pamuce Yep habría sido uno de sus asesores en 2016.

Valladares emitió un pronunciamiento a nombre del partido, y pidieron que la presidenta Claudia Sheinbaum, la Fisclalía General de la República (FGR), la Fiscalía General de Veracruz y el gobierno estatal de Rocío Nahle realicen una investigación profunda para dar con sus asesinos.

“Veracruz no puede seguir ensangrentado ni normalizando la pérdida de vidas humanas a causa de la inseguridad. Hacemos un llamado enérgico a los tres niveles de gobierno para que revisen y refuercen de manera inmediata las estrategias de seguridad en la región sur, garantizando la paz y la protección que todos los ciudadanos tenemos derecho. No nos rendiremos frente a la trágica adversidad”, se lee en el pronunciamiento de Valladares.

Con información de Quadratín.